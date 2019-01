‘Roma’ gana el premio a Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro

La película ‘Roma’, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, ganó el premio a Mejor Película Extranjera en la edición 76 de los Globos de Oro, gala realizada en Los Ángeles, California.

El filme de Cuarón se impuso a las películas Girl (Bélgica), Capernaum (Líbano), Shoplifters (Japón) y Never Look Away (Alemania). “Gracias familia, gracias México”, dijo el cineasta al recibir el premio.

El mexicano también se alzó con el premio a Mejor Director por ‘Roma’, el que es considerado su filme más personal hasta el momento.

La historia de ‘Roma’ se centra en Cleo (Yalitza Aparicio), joven empleada doméstica de una familia de clase media en la colonia Roma de la Ciudad de México.

Basándose en su propia infancia, Cuarón escribe una carta de amor a las mujeres que lo criaron, pintando un retrato vívido y emotivo tanto de la lucha diaria de las familias como de las jerarquías sociales durante la década de los setenta, con todas sus turbulencias políticas.

La ceremonia de los Globo de Oro se realiza en Los Ángeles, California, y entrega los reconocimientos a cargo de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Te puede interesar: ‘Roma’ avanza rumbo al Oscar: entra a lista preliminar de candidatas a Mejor Película Extranjera

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí