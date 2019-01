“Safari en el cielo”, una aventura sin límites geográficos

Saca el lado aventurero que llevas dentro y vive una de las más grandes experiencias sin dejar detrás el lujo a través de “safari en el cielo”. El itinerario tiene una duración de 25 días e incluye visitas a ocho países con el único objetivo de conocer a los animales más asombrosos del mundo.

Abercrombie & Kent, operadora de turismo de lujo, quiso reinventar la experiencia de safari para sus clientes. Por ello creo la experiencia “safari en el cielo”, que llevará a 50 pasajeros a un recorrido inolvidable. Los países a visitar son Japón, China, Filipinas, Malasia, India, Ruanda, Madagascar y Kenia, todo como parte del “Wild Animal Safari: Around the world by private jet 2020”.

Los intrépidos turistas no tendrán que preocuparse por nada; a bordo vivirán la experiencia de lujo de los mejores aviones disponibles. Además de amenidades de primer mundo en asientos que se convierten en cama, bar a disposición y muchas amenidades más.

Por si fuera poco, los lugares donde se hospeden en cada destino serán los mejores hoteles de cada país. Ahí tendrán el descanso necesario para las múltiples actividades que habrán de realizar.

Durante el safari los viajeros podrán descubrir de cerca los animales más exóticos de cada lugar. Desde monos en la nieve hasta pandas, tigres de Bengala, gorilas, monos dorados, lémures y los llamados “5 grandes”: leones, elefantes, leopardos, rinocerontes y búfalos. Los expertos acompañarán los recorridos para explicar a detalle las características de cada especie.

Aún tienes tiempo para ser parte de esta experiencia que llegará en el 2020. Recuerda que hay sólo 50 lugares para vivir este safari en el cielo que inicia su recorrido el 15 de febrero saliendo de la ciudad de Seattle para llegar a su primer destino: Japón. La aventura habrá de concluir el 10 de marzo en Kenia.

No todo es safari. Además, otras actividades te permitirán descubrir los destinos de una manera más cultural. Podrás acercarte a la gente y asistir a eventos locales. También podrás disfrutar la mejor gastronomía a través de experiencias de fine dining.

