¿Qué beneficios le aporta el yoga a tu cerebro?

A través de la respiración y la meditación profunda, el yoga otorga distintos beneficios a las personas que lo practican. Desde aumentar su flexibilidad corporal, hasta mejorar la salud en general y reducir el estrés, son ganancias que se obtienen al darle oportunidad a la gente de conectar con sus emociones y su propio cuerpo.

Pero distintos expertos también ha resaltado los beneficios que puede tener para el cerebro, pues aumenta distintas sustancias. Estas disminuyen la ansiedad o influyen positivamente en regiones que tienen que ver con la memoria y la regulación emocional.

Debido a que la premisa básica del yoga es buscar la relajación a través de la respiración y la meditación, combinada con posturas de estiramiento, quienes la practican notan mejoras importantes en su tono muscular y fuerza física.

Foto: Pexels/Pixabay

BENEFICIOS DEL YOGA PARA EL CEREBRO

Pero también “puede ayudar a reducir la respuesta al estrés, activando nuestro sistema nervioso parasimpático y reduciendo las emociones negativas como la depresión, la ansiedad y la irá”, explicó Corinna Keenmon, directora médica de psiquiatría y telepsiquiatría del Hospital Houston Methodist, a través de un comunicado de prensa.

La institución resalta que el yoga disminuye las hormonas del estrés y, al mismo tiempo, aumenta las sustancias químicas beneficiosas del cerebro como las endorfinas y el GABA (ácido gamma-aminobutírico). “Estos químicos ayudan a reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo”.

Foto: zeb777/Pixabay

En el mismo sentido un artículo científico publicado en la revista ‘Brain pasticity’ en 2019: ‘Yoga Effects on Brain Health: A Systematic Review of the Current Literature’ establecía que esta práctica ancestral podría tener beneficios para el cerebro similares a los que aporta el ejercicio aeróbico, como la regulación emocional para reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. “Y eso parece mejorar el funcionamiento del cerebro.”

La investigación llevada a cabo en la Universidad de Illinois, Estados Unidos, también resaltó que existen evidencias respecto a que el yoga aumenta el volumen del hipocampo, el cual está involucrado en procesamiento de la memoria, mismo que se reduce con la edad.

Foto: The Lazy Artist

De tal forma que además de los beneficios de flexibilidad, llevar a cabo esta práctica, al menos 10 minutos al día, podría tener muchas más ventajas de las que piensas.

