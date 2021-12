Hábitos saludables prolongan tu vida hasta por 10 años

Cada día las personas tienen que tomar una decisión de cómo les gusta llevar su vida y algunos piensan que es mejor no privarse de nada. Sin embargo, diversos especialistas resaltan que seguir hábitos saludables de vida podría hacernos vivir hasta diez años más y prevenir la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Esto implica no solamente seguir una dieta adecuada, sino también hacer ejercicio con regularidad, no beber demasiado alcohol y no fumar. “Nunca es demasiado tarde para desarrollar hábitos saludables de vida que no sólo te ayuden a vivir mejor, sino también por más tiempo”, explica Gilberto Sustache, especialista en medicina familiar del Hospital Houston Methodist, a través de un comunicado.

En contraparte, consumir con mucha frecuencia alimentos altos en grasas y llevar una vida sedentaria incrementa las posibilidades de sufrir distintos padecimientos, incluso, en edades tempranas.

Descubre:

Ortorexia: El padecimiento del que poco se habla pero muchos lo padecen

¿Cómo aprovechar la genética para tener un peso saludable?

Foto: Felix Rostig/Unsplash.

RECOMENDACIONES DE LOS ESPECIALISTAS

Dieta equilibrada: Se deben incluir frutas y verduras de colores, así como productos lácteos bajos en grasa, proteínas magras y beber mucha agua. Es un hecho que una alimentación adecuada estimula el sistema inmunológico, proporciona más energía para hacer frente al estrés de la vida cotidiana y ayuda a la salud del corazón.

Foto: Nadine Primeau/Unsplash.

Ejercicios: Como parte de los hábitos saludables se debe realizar actividad física de manera regular. Caminar durante 30 minutos al día aporta más beneficios de los que piensas. También es importante agregar entrenamiento de resistencia dos veces por semana para fortalecer los músculos.

Foto: Gabin Vallet/Unsplash.

Dormir lo suficiente: Diversos estudios han comprobado que dormir menos de siete horas por noche puede provocar diabetes, hipertensión, enfermedades cardiacas y accidentes cerebrovasculares.

También te puede interesar:

Equinoterapia: Conoce los beneficios terapéuticos que ofrece

Foto: Damir Spanic/Unsplash.

Controlar el estrés: Para ello es vital que, aún en estas épocas de confinamiento, mantengas una relación estrecha con amigos y familiares e, incluso, con una mascota. Esto ayudará a tu salud emocional y a aliviar el estrés.

Sobra decir que como parte de los hábitos saludables de vida se debe reducir de manera muy considerable el consumo frecuente de bebidas alcohólicas así como evitar fumar, pues solamente favorecen la aparición de enfermedades cardíacas y pulmonares, así como ciertos tipos de cáncer.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram