4 consejos de Harvard para tener una buena salud mental

Luego del confinamiento por la pandemia de Covid-19, muchas personas empezaron a tener problemas con su salud mental. Por ello expertos de Harvard nos ofrecen una serie de consejos que nos ayudará a reponer esta parte tan importante de nuestra vida que muchas veces no la consideramos dentro de lo que engloba nuestro bienestar.

¿Qué es la salud mental?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social, “afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos”.

La salud mental es igual de importante que la salud en general. Los CDC ponen de ejemplo que la depresión aumenta el riesgo de muchos tipos de problemas de salud física “en particular afecciones duraderas como diabetes, enfermedades cardiacas y accidentes cerebrovasculares. De igual manera, la presencia de condiciones crónicas puede aumentar el riesgo de enfermedad mental”.

Foto: Daniel Reche/Pexels

Aunque reconocen que no hay una sola causa para padecer una trastorno mental, hay factores que pueden contribuir el riesgo de padecer una como:

Las primeras experiencias adversas de la vida, como un trauma o un historial de abuso (por ejemplo, abuso infantil, agresión sexual, presenciar violencia, etc.)

Factores biológicos o desequilibrios químicos en el cerebro

Uso de alcohol o drogas

Tener sentimientos de soledad o aislamiento.

Consejos de Harvard para tener una buena salud mental

De acuerdo con Harvard Pilgrim Health Care, estos consejos te ayudarán a tener una mejor salud mental:

Concentrarte en la autocompasión sobre la superación personal

A medida que nos planteamos metas, es importante ser indulgentes con nosotros mismos por si algo sale mal. Harvard señala que “La autocompasión se trata de ser interiormente comprensivo, alentador y amable frente a los contratiempos, una reacción que comúnmente extendemos a amigos y familiares, pero que podemos olvidar cuando se trata de nosotros mismos”.

De acuerdo con una investigación que cita el documento, la autocompasión puede mejorar el desempeño y el crecimiento profesional, aunado a que tiene una correlación con una alta autoestima”, por ello, cuando eres más amable contigo mismo es muy probable que tengas éxito.

Foto: Mental Health America (MHA)/Pexels

Establecer límites

Este es fundamental para proteger nuestro bienestar emocional. No solo nos hacen sentir más seguros, cómodos y respetados, sino que establecer límites nos hace mantener relaciones saludables”.

“Establecer límites y apegarse a ellos también puede ayudarnos a recordar nuestros valores y objetivos, y ayudarnos a priorizar las cosas que nos brindan una verdadera satisfacción”.

Practica el perdón

Aléjate de los sentimientos negativos, la ira y el resentimiento. De acuerdo con Harvard, esto no ayuda en nada a tu salud mental e incluso podría conducir a una depresión crónica, ansiedad y estrés.

“Dejar ir los malos sentimientos y dejar espacio para la comprensión, la compasión y la empatía puede ayudar a traer paz mental y permitirle avanzar en un espacio mental más saludable”.

Aunque a veces el perdón puede ser un tanto complicado, proponen opciones como escribir un diario, hablar con un ser querido o incluso con un terapeuta”.

Foto: Elle Hughes/Pexels

Pide ayuda

No lo pienses mucho, pedir ayuda no es una señal de debilidad, es darte cuenta de que tienes un problema que no puedes solucionar solo.

“Si se siente abrumado, estresado, deprimido o ansioso, recuerde hablar y apoyarse en quienes lo rodean: familiares, amigos, colegas”.

Foto: Priscilla Du Preez/Unsplash

Es importante crear hábitos saludables que no solo contemplen tu salud física, ya que por mucho que cuides de ella, si no encuentras un balance entre ésta y tu salud mental, estarás afectando a todo tu cuerpo.

