Consejos para ser más inteligente según expertos

Hay quienes poseen inteligencia innata y otros quienes la desarrollan a lo largo de su vida. Según un grupo de profesores y un escritor, es posible adquirir inteligencia por cuenta propia siguiendo una serie de hábitos y comportamientos que ayudarán a trabajar esta parte.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Aunque parezca imposible dominar todos los temas, para Peter C. Brown (escritor y novelista en St. Paul, Minnesota), Henry L. Roedinger III (profesor universitario de psicología en la Universidad de Washington en St. Louis) y Mark A. McDaniel (profesor de psicología y director del Centro de Investigación Integrativa sobre Cognición, Aprendizaje y Educación de la Universidad de Washington en St. Louis) esto es posible y lo explican en su libro Make it stick: The Science of Successful Learning (La ciencia del aprendizaje exitoso).

Para los investigadores, aprender algo “por las malas” implica una pérdida de tiempo y esfuerzo, por ello proponen una serie de estrategias y técnicas que faciliten el aprendizaje, basándose en descubrimientos recientes en psicología cognitiva y otras disciplinas.

Ellos consideran que el aprendizaje más complejo y duradero proviene de la autoevaluación, la introducción de ciertas dificultades en la práctica, la espera para volver a estudiar material nuevo hasta que se haya producido un poco de olvido y la intercalación de la práctica de una habilidad o tema con otro.

Foto: Jess Foami/Pixabay

Consejos para ser más inteligentes

Los consejos de los expertos contemplan:

1.- Aprender algo nuevo

Al igual que cualquier músculo de tu cuerpo, también debemos entrenar nuestro cerebro o lo atrofiamos. Para los escritores, el aprendizaje comprende “adquirir conocimientos y destrezas y tenernos a la mano, de memoria, para que puedas entrenar futuros problemas y oportunidades”, por ello la mente juega un papel importante y es necesario mantenerla estimulada para que puedas retener mayor información y ser más inteligente.

Esto te interesa: La importancia de hacer ejercicio en voz de un ex futbolista mexicano

2.- Repetir palabras en voz alta

Los expertos aconsejan escuchar palabras en voz alta, ya que hace más probable que se recuerden, especialmente funciona cuando se aprende algo nuevo.

3.- Usar la mano no dominante

Otro consejo consiste en fomentar la habilidad de ser ambidiestro. Tomar un utensilio o realizar algunas actividades como cepillarse los dientes con la mano contraria a la dominante sirve para que la mente tenga que hacer diferentes conexiones neuronales, se agilice así el funcionamiento cerebral y seas más inteligente. Incluso previene, hasta cierto punto, el deterioro con la edad.

Foto: Gerd Altmann/Pixabay

4.- Involucrar los sentidos

Diversos estudios muestran que cuanto más se involucren los sentidos en el proceso de aprender algo nuevo, mayores serán las posibilidades de retener eso en la memoria.

En un estudio que realizó Harvard, a un grupo de personas se les mostró una variedad de imágenes emocionalmente neutrales, cada una de las cuales iba acompañada de un aroma. No se dieron indicaciones para recordar lo que habían visto y posteriormente se les mostró una serie de imágenes, esta vez sin los aromas; se les pidió a los participantes que señalaran cuáles habían visto antes.

Los sujetos mostraron tener un excelente recuerdo de todas las imágenes emparejadas con los olores, en especial aquellas asociadas con aromas agradables.

Las imágenes cerebrales mostraron que la corteza piriforme (región encargada de procesar los olores) comenzaba a estar activa cuando las personas veían cosas combinadas con olores.

¡No te lo pierdas!: 6 hábitos que te podrían robar energía

5.- Relacionar recuerdos con información nueva

Otro consejo es relacionar los recuerdos con nueva información, una técnica de aprendizaje ideal para fortalecer la mente y entre más se relacionen entre sí los estímulos, mayor será el poder de relacionamiento cognitivo e inteligencia.

Para los escritores, “conectar información nueva con la anterior es importante para tener una mejor capacidad de análisis e integración de conceptos”, lo que hará que fortalezcas tu mente, tengas una mejor capacidad de análisis e integración de conceptos.

Foto: Ina Hall/Pixabay

Si tu meta es ser alguien más inteligente, pon en práctica estos consejos de los expertos para ejercitar tu cerebro y fortalecer tu mente todos los días.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter