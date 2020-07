6 dudas más comunes acerca de tu cubrebocas de tela

Desde hace días en distintos países de Latinoamérica las autoridades han comenzado a permitir la reapertura de ciertos comercios y algunos espacios públicos, centros comerciales, restaurantes, entre otros. La instrucción es clara, como parte de las medidas de seguridad, el uso de cubrebocas es una de las medidas fundamentales para poder protegernos ante el COVID-19.

Alguna vez te has preguntado: ¿Se puede lavar, cada cuánto, cómo hacerlo? ¿Cuál es la manera correcta de retirarlo? ¿Dónde guardarlo? Expertos del Hospital Houston Methodist comparten 6 cuidados para mantener en buen estado tu cubrebocas.

Recordemos que el uso correcto del cubrebocas ayuda a evitar que se transmita el virus de COVID – 19 a otras personas, en el caso de que estés enfermo y no lo sepas.

A continuación conoce las respuestas de los expertos:

1. ¿Cómo me debe quedar el cubrebocas en la cara?

El uso efectivo tiene más garantía de seguridad.

Asegurarse siempre de que tu cubrebocas:

• Cubra la nariz y la boca

• Permanezca ajustado, tanto en el puente de la nariz como debajo de la barbilla

• Se ajuste a la cara, sin limitar la capacidad de respirar

Evita tocar tu cubrebocas mientras lo usas, y si lo haces, lávate las manos. Además, evita dejar que cuelgue alrededor de tu cuello o descanse sobre tu frente.

Por último, no uses cubrebocas de tela si tienes problemas para respirar. Tampoco lo uses en un niño menor de 2 años, o en una persona que no pueda quitárselo sin ayuda.

2. ¿Cuándo se debe utilizar?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) recomiendan usar cubrebocas en todos los entornos públicos.

Lugares en los que se debe utilizar el cubrebocas:

• Supermercados

• Comercios

• Farmacias

• Estaciones de Autobuses, taxis, tren, avión y metro

• Gasolineras

Si sales a caminar o deseas hacer ejercicio al aire libre, donde exista mucho espacio entre los demás y tú, puedes prescindir del cubrebocas. Aunque siempre tenerlo a la mano es prioridad.

3. ¿Es seguro estar a menos de 2 metros de alguien, usando el cubrebocas?

El cubrebocas funge como una capa de protección adicional que protege las vías respiratorias, por lo que su uso puede ayudar a reducir la propagación del COVID-19 en espacios donde se dificulte cumplir el distanciamiento social, pero no es un reemplazo del distanciamiento social. El cubrebocas es un complemento de protección.

4. ¿Cuál es la forma correcta de quitarme el cubrebocas?

Toma las cuerdas que lo aseguran a tus orejas. Mientras sostienes las cuerdas, dobla las esquinas exteriores para garantizar que el paño interior, que hace contacto con la boca, permanezca protegido de cualquier superficie potencialmente contaminada, guárdalo para posteriormente lavarlo.

Mientras te retiras el cubrebocas, no te toques la cara, especialmente los ojos, la nariz o la boca. Posteriormente lávate las manos (o aplica desinfectante para manos).

5. ¿Cómo debo lavar mi cubrebocas y con qué frecuencia?

Los CDC recomiendan lavarlo después de cada uso; a mano o en la lavadora.

En lavadora, puedes lavarlo incluso junto con tu ropa; con detergente estándar y el agua más caliente que pueda soportar la tela.

Si prefieres lavarlo a mano, deja tu cubrebocas de tela en remojo con agua y cloro durante cinco minutos y luego enjuágalo bien con agua.

Asegúrate de dejar que se seque por completo, recuerda que la tela húmeda es un foco ideal para que crezca el moho. Para su secado puedes dejarlo directamente al sol o utilizar secadora.

6. ¿Cómo o dónde debo guardar mi cubrebocas?

Se recomida siempre almacenarlo en lugares frescos y secos. Por ejemplo, puedes guardar tu cubrebocas junto con las corbatas, o bien, puedes colgarlo en un gancho junto a la puerta, así será más difícil que lo olvides al salir. Para cuando se trata de guardarlo durante tu tránsito en el día a día, se recomienda llevar una de estas bolsas herméticas donde se guardan sándwiches, o bien en papel de cocina lo puedes envolver o poner sobre superficies mientras no lo utilices.

Ya lo sabes, el uso de cubrebocas es parte de los cuidados efectivos que forman parte de los procedimientos que aseguraran tu protección ante el COVID – 19.

