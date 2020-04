La depresión es más seria de lo que muchos pensarían, el impacto que este trastorno tiene en la salud de las personas, muchas veces se llega a subestimar. La realidad es que en ocasiones la depresión no se atiende con un especialista como debería ser, o simplemente no se atiende. No solo eso, este trastorno es tan poderoso que llega a afectar también al círculo familiar más cercano, por eso el tratarla a tiempo se debe convertir en una prioridad para tu salud. ¿Alguna vez has sentido que la depresión podría estar convirtiéndose en parte de tu vida? Es hora de actuar, no estás solo. Es cierto, muchas veces para que alguien nos escuche y resuelva si tenemos o no depresión, no sabemos dónde acudir, con qué especialista, o simplemente qué hacer, etc.. No te preocupes, aquí te presentaremos una app que te ayudará.

Para poder identificar si vives con depresión es importante que te escuches, que le hagas caso a lo que sientes. Otra de las alternativas que existen para poder considerar si la depresión está formando parte de tu vida, es hacer caso a lo que tus seres queridos, o círculo cercano te comenta, lo que te dicen de ti; si te han llegado a comentar algo acerca de tus actitudes, tristezas o estados de ánimo, no lo eches en saco roto, escúchalos también.

¿Cómo identificar la depresión?

Recordemos que la depresión es una afectación que se relaciona con los cambios de humor y pérdidas de interés en las actividades diarias. Es un trastorno que provoca altibajos emocionales.

Ahora, entrando a detalle sobre lo que tienes que aprender a identificar, el Dr. Ángel García comenta que sentir ganas de llorar por motivos que no parecen reconocerse, tener sensaciones de vacío o desesperanza en las cosas que haces, pueden ser señalas claras de que estés atravesando un episodio depresivo. Es importante que sepas que la depresión no sólo se caracteriza por estados de tristeza profundos, sino también por emociones de impulsividad, enojo e irritabilidad. No estás solo, existen alternativas muy concretas como una app que ayuda a tratar mediante profesionales la depresión.

No lo olvides, los pensamientos juegan un papel clave para identificar la depresión, si existen pensamientos frecuentes sobre la muerte, hay que estar todavía más alerta. Entre otros síntomas a los que hay que poner atención, encontramos: afectaciones del sueño, tener mucho sueño durante todo el día, y durante varias semanas, o bien tener problemas constantes para conciliar el sueño.

Conoce la app que te apoya para tratar la depresión

Las alternativas para tratar la depresión se enfocan en dos tipos de tratamiento, esto depende del grado de depresión con el que seas diagnosticado. La recomendación para tratar la depresión puede hacerse desde dos frentes, mediante psicoterapia o medicamentos, o las dos, esto es llamado tratamiento integral.

Siendo conscientes del momento por el que atravesamos, en el que el coronavirus COVID-19 nos ha mantenido en confinamiento desde hace algunas semanas, el uso de la app doc.com, resulta ideal para ayudarte a entrar en contacto con un psicólogo que podrá darte terapia de inmediato.

Descarga Doc.com de manera gratuita desde cualquier dispositivo móvil. Está disponible para iOS y Android. Doc.com te dará la oportunidad inmediata de atenderte. No es necesario hacer citas.

Este servicio se encuentra disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Mediante la app podrás recibir en caso de necesitarse, la receta médica y tratamiento, solo con apretar un botón.

Asimismo, Doc.com ofrece una versión Premium, por 40 pesos mensuales, donde podrás tener derecho a ocho asistencias médicas mensuales, así como a ocho sesiones de terapia psicológica en ese mismo periodo.

Como decíamos en un principio, “La escucha” es un factor determinante para identificar la depresión. Si el desinterés en tu día a día continúa, busca ayuda y utiliza esta app que te ayudará a tratar la depresión. Toma en cuenta que la depresión puede afectar desde niños hasta adultos, no es un padecimiento exclusivo que se presente solo a cierta edad.

