¿Desayunas sólo fruta? Debes saber esto

Si bien la fruta es un alimento que nos aporta azúcar natural, fibra, minerales y agua, el consumirla sola durante el desayuno puede ser no tan buena idea.

De acuerdo con la nutrióloga del deporte Raquel Pérez, es mejor desayunar una fruta que una galleta, lo malo llega cuando el consumo es mayor a una pieza, por ejemplo, cuando hacemos jugo de naranja, “para hacer un vaso de jugo necesitas como cuatro naranjas, entonces ya es muchísima azúcar, es casi como tomarse un refresco”, precisa.

Raquel nos detalla que el consumir mucha azúcar está relacionado con problemas de sobrepeso, diabetes “y también se ha visto que entre más azúcar consumes, tu cuerpo te pide más a lo largo del día”.

Para la especialista comer solamente fruta durante el desayuno no es lo más saludable ya que no es un desayuno completo, “comer fruta no es dañino, lo que es dañino es que solo se coma fruta en abundancia o en jugo”.

Al respecto, Fernanda Alva, nutrióloga deportiva, indica que lo ideal es complementar la fruta con una porción de proteína y de grasas buenas, como yogurt o nueces

“La fruta es maravillosa, pero yo creo que siempre debe de ir acompañada de otros alimentos para que no solo le des a tu cuerpo azúcar, no es ideal desayunar solo fruta no porque sea mala, sino porque no es un desayuno completo”, señala Fernanda.

Raquel detalla que si no cuentas con suficiente tiempo para desayunar puedes comer un fruta y cuando llegues a tu destino hacer un desayuno completo que te llene.

Además, nos indica que la porción de fruta debe medirse en taza, en el caso de fruta picada, o una pieza del tamaño de nuestro puño y lo ideal es que se acompañe con nueces ya que al tener grasas buenas ayuda a que el azúcar de la fruta entre más despacio en el cuerpo.

Alimentos que hacen un desayuno completo

La nutrióloga Raquel nos indica qué debe llevar un desayuno completo:

Proteína: Ya sea huevo, jamón, pollo o atún

Verduras: La fibra que contiene ayuda a quedar más satisfecho

Carbohidratos: Puede ser una tortilla o una rebanada de pan

La división de un plato para un desayuno completo y saludable se divide en tres, la mitad son verduras, un cuarto de proteína y un cuarto de carbohidratos.

Aquí la fruta jugaría el papel de un snack, por lo que no entra en este plato.

Para tener una mejor asesoría de cuánta fruta puedes comer al día, lo mejor es consultar a un nutriólogo quien, de acuerdo con tus necesidades, te brindará un plan alimenticio personalizado.

