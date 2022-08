Détox digital: ¿Qué es y por qué deberías hacerlo?

La rutina común al despertar puede consistir en tomar un buen baño, vestirte, desayunar y ya estamos listos para cumplir con las actividades del día, pero la realidad es que muchas personas inician la jornada con un buen “chapuzón” en sus redes sociales o Internet que puede prolongarse por horas. Aquí es donde entra la definición de un “détox digital”.

Si eres de los que checa su smartphone constantemente y puede perder horas en él, entre notificaciones y redes sociales, esta información te interesa y puede ayudarte a mejorar tu salud.

Redes sociales e Internet

Foto: Jeremy Bezanger/Unsplash

Sin duda la tecnología ha cambiado nuestras vidas, su constante evolución trae a todos muchísimos beneficios; sin embargo, las redes sociales y el uso de Internet se convirtieron en un canal de comunicación e información que han mostrado cambios significativos en nuestros hábitos.

Uno de ellos es el tiempo que destinamos. De acuerdo a We are social y Hootsuite, en su Reporte digital 2022, el crecimiento de usuarios en redes sociales aumentó 10% entre enero de 2021 y enero de 2022, es decir, ahora hay 4 mil 620 millones de usuarios en todo el mundo, 424 millones nuevos en comparación con las cifras del año pasado.

El informe detalla que el número de usuarios de redes sociales ahora equivale al 58% de la población mundial, además de que el tiempo que se destina a pasar en ellas es de 2 horas y 27 minutos, 1.4% más que el año pasado.

El Reporte Digital 2022 también indica que Facebook es la plataforma más usada en el mundo con 2 mil 910 millones de usuarios, seguida de Youtube con 2 mil 562 millones; WhatsApp con 2 mil millones; Instagram con mil 478 millones y TikTok con mil millones de usuarios.

Además, se señala que el uso de Internet también registró un crecimiento, en enero de 2022 había 4 mil 950 millones de usuarios en todo el mundo, 4% más en comparación con la misma fecha en 2021 cuando se registraron 4 mil 758 millones; es decir, alrededor del 62.5% de la población mundial estaba conectada; mientras que el tiempo promedio diario dedicado a su uso fue de casi 7 horas en todos los dispositivos a nivel mundial.

Con estos datos se desprende que las personas en el mundo dedican casi 10% de su día a estar en redes sociales y casi una tercera parte a estar conectada a través de Internet. La cantidad de información que consumimos es enorme y esto puede generar estragos en la salud.

Problemas para la salud

Foto: Engin Akyurt/Pixabay

Tantas horas frente a la pantalla pueden tener problemas para la salud como el sedentarismo, que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad debido a su asociación con enfermedades crónicas no transmisibles como lo son la hipertensión, osteoporosis, diabetes y cáncer.

Pero hay otro tipo de afectaciones a la salud que trae consigo el pasar tanto tiempo frente a las pantallas, de acuerdo con The Global Pediatric Health en el estudio Bedtime: Use of technology and associated sleep problems in children, también se desprenden problemas de salud mental, la calidad del sueño y los niveles de producción.

Détox digital: Consejos para desconectarte

Foto: Camilo Jiménez/Unsplash

Un détox digital o “desintoxicación digital” es un periodo donde, intencionalmente, no usamos tecnología digital, como Internet, redes sociales o correo electrónico.

Para ayudar a mejorar tu salud, Fitbit comparte una serie de consejos para “desintoxicarte” de las redes sociales y el uso de Internet:

Establece límites y horarios en los que usarás tu smartphone.

No usar tu dispositivo en la recámara y para revisar redes sociales después de la medianoche.

Designa tiempos de concentración ya sea que estés con otras personas, donde tengas tu teléfono en “modo avión”, ya que te ayudará a romper la costumbre de estar pegada a él.

Desactiva las notificaciones en tus redes sociales o ponlo en modo “no molestar”.

Elije un par de días a la semana para no despertarte con tu teléfono, si tienes el hábito de despertar e inmediatamente ver tu teléfono esto ayudará a que rompas esa cadena.

Elige un par de días a la semana para no despertarte con tu teléfono: Si lo primero que buscas es tu smartphone, rompe el hábito dejándolo en otra habitación cuando te acuestes. La psicoterapeuta Kimberly Hershenson recomienda invertir en un despertador “y no toques tu teléfono durante la primera hora después de despertarte”. Añade que si una hora parece demasiado larga se puede comenzar con 15 minutos e ir aumentando gradualmente.

Recompénsate, en lugar de pasar una hora o más frente a la pantalla realiza alguna actividad que te guste, algún deporte o una salida con amigos o a tu café favorito.

Si sigues estos consejos poco a poco, podrás iniciar un periodo de desintoxicación digital y lograr tener más tiempo de calidad para ti y tus seres queridos, además de beneficios para la salud.

