Combate el sobrepeso con estas recomendaciones de los especialistas

El sobrepeso y la obesidad es un problema que afecta a una buena parte de la población en México. Esto más que consecuencia de la genética tiene que ver con malos hábitos de vida y la poca cultura para hacer ejercicio.

Para entender el problema, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 resalta que el 58% de los mexicanos mayores de 18 años de edad son inactivos físicamente. Y de los que realizan algún tipo de ejercicio el 40% de ellos no lo llevan a cabo en la cantidad suficiente como para que obtengan realmente beneficios para su salud.

A lo anterior se agrega la mala alimentación compuesta por productos altos en grasas saturadas, alimentos procesados y un elevado consumo de bebidas gaseosas. El resultado es un desbalance energético que afecta directamente en la obesidad y el sobrepeso.

Foto: Anastase Maragos /Unsplash

El problema principal es que no es un asunto solamente estético, como resalta la Clínica Mayo; aumenta el riesgo de padecer distintos problemas de salud como: enfermedades cardíacas, diabetes, presión arterial alta e incluso algunos tipos de cáncer.

Si bien la obesidad es una enfermedad compleja de tratar, lo mejor, siempre, será tratar de prevenirla.

Foto: Mor Shani/Unsplash

CONSEJOS PARA UNA VIDA MEJOR

Para ello, llevar a cabo pequeñas modificaciones en tu estilo de vida puede contribuir a evitar un problema mayor.

Realizar actividad física diariamente y poder lograr un balance energético (de lo que comemos, bebemos y gastamos con el ejercicio) podría mejorar la calidad de vida de las personas que viven con obesidad y sobrepeso, resalta a través de un comunicado Quiero Saber Salud, organización de profesionales de la materia.

Foto: Nathan Cowley /Pexels.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que la actividad física en hombres adultos sea en promedio de 5.5 horas a la semana, mientras que para las mujeres se reduce a 4.5 horas.

Esto quiere decir que 45 minutos diarios de ejercicio serían suficientes para que tu cuerpo pueda aprovechar estos beneficios a la salud.

Foto: Olya Adamovich/ Pixabay.

“Si no controlas de forma consciente lo que comes y no haces más actividad física a medida que envejeces, es probable que padezcas sobrepeso”, sentencia la Clínica Mayo.

