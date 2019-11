Se buscan agentes de cambio

Nadie sobra cuando se trata de cambiar el mundo. Solo faltan valor y constancia para adoptar una causa que contribuya a la transformación del planeta, no importa desde qué trinchera se parta. Al respecto, los retos abanderados por Arturo Islas Allende y Saskia Niño de Rivera inspiran a millones de mexicanos y dan cuenta de esta afirmación en tiempo real con el apoyo de las redes sociales.

Cada vez que Arturo desliza la pantalla de su smartphone entra en contacto con 1.7 millones de personas atentas a su llamado. Para él, la meta de sembrar 25 millones de árboles luce cada vez más cercana (para fortuna del planeta entero). Saskia, en tanto, afirma que es posible lograr una reinserción social exitosa de los reclusos siguiendo un programa integral que precisa un cambio de perspectiva fundamental en la sociedad para considerar la justicia en términos de reparación del tejido social y no de venganza.

De la mano de Tommy Hilfiger, ambos agentes de cambio amplifican su voz para llegar a un mayor número de personas que, como ellos, están hartos de la inacción y buscan inspiración viva para generar sus propios movimientos. Y en Forbes Life estamos atentos a sus pasos.

“La justicia debe verse desde un punto de vista reparador”, Saskia Niño de Rivera

En diciembre del año pasado, Saskia Niño de Rivera, activista del sistema penitenciario en México, pudo cumplir un sueño: observar el penal de Topo Chico, en Nuevo León, libre de mujeres y niños. Eran las 5:30 de la mañana y estaba parada sin poder contener las lágrimas al observar lo que alguna vez consideró imposible. Por invitación del gobierno de aquella entidad, la cofundadora de la fundación Reinserta supervisaba el traslado de las mujeres y sus

hijos a otro penal.

Un penal que le remite a otra prisión que vuelve a su memoria para recordarle el momento en que supo que su vida había cambiado en forma definitiva. En aquella ocasión se encontraba en una cárcel de la Ciudad de México en busca de confirmar una teoría, al mismo tiempo, personal y profesional: entender qué hay detrás de una persona que comete un delito es la clave de la prevención en México. Así lo explica Saskia: “Yo trabajaba mucho con víctimas de secuestro y eso me llevó a sensibilizarme, pero definitivamente la primera vez que entré a la cárcel algo en mí hizo sentido. Algo se prendió en mí, y pensé ‘aquí está la razón de mi existencia’. Y es muy extraño; la cárcel se ha vuelto un espacio tan mío…”, reflexiona para Forbes Life.

Saskia orienta sus esfuerzos con el respaldo de Reinserta, una organización cuyo modelo de reinserción social, explica, es integral y considera a la educación como elemento fundamental. El proceso, afirma, arroja una efectividad del 96 por ciento. “Algunas personas que están privadas de la libertad tienen una infancia interrumpida; pierden etapas de su vida y hay que trabajar en ello para que se inserten a la sociedad de manera positiva. Tenemos que dar la vuelta a la hoja y encontrar la justicia no desde un punto de vista vengativo, sino desde un punto de

vista reparador”, afirma.

También explica que la fundación trabaja en distintos frentes que incluyen a niños (al hablar de prevención secundaria) que tienen un acercamiento extremo a situaciones de violencia por su cercanía con la prisión. También

actúan con menores de edad en proceso de reinserción que cometieron delitos graves. Finalmente, Reinserta hace contacto con mujeres en prisión en línea con el mismo objetivo. “Son madres que nunca habrán de dar un beso de buenas noches a sus hijos en cama”, menciona Saskia.

“La llave de ayudar y generar cambios es encontrar qué te mueve a ti. Qué es lo que a ti te hace sentir bien y que va de la mano de tus valores y principios”. Agrega que su alianza con Tommy Hilfiger responde a que la compañía busca dar voz a causas que deben ser escuchadas. “Que las empresas empiecen a cambiar su forma de pensar, de cómo usar lo que hacen, en este caso, vender ropa, para enviar un mensaje y llevarlo más allá. El que las grandes empresas lo hagan es bien importante”.

Su labor en Reinserta y de la mano de Tommy Hilfiger, sin embargo, no quita de su cabeza la idea de que para generar un cambio hace falta empezar en lo individual. “Si todos los mexicanos tuviéramos una causa e hiciéramos algo por alguien más, viviríamos en un país completamente distinto”, puntualiza.

Saskia Niño de Rivera, De perfil

UN SUEÑO POR CUMPLIR

Mi sueño era ver el penal sin mujeres ni niños, y de repente, eran las 5:30 de la mañana y estaba parada ahí. Las lágrimas salían sin control porque nunca pensé verlo.

TU ALIANZA CON TOMMY HILFIGER

Tommy se subió a una campaña de dar voz a causas que deben ser escuchadas. Que las empresas empiecen a cambiar su forma de pensar -en este caso, el vender ropa, para enviar un mensaje y llevarlo más allá- es bien importante.

ELIGE UNA ACCIÓN ESPECÍFICA A SEGUIR

Tenemos que dar la vuelta a la hoja y encontrar la justicia no desde un punto de vista vengativo, sino desde un punto de vista reparador.

UN LLAMADO A LA ACCIÓN

La llave de ayudar y de generar cambios es encontrar qué te mueve a ti. Encuentra esa causa. Excusas sobran.

“Si todos lo hacemos, la rompemos”, Arturo Islas Allende

Si alguien conoce el poder de convocatoria de las redes sociales es Arturo Islas Allende. Tanto, que antes de iniciar una conversación exclusiva con Forbes Life hace un alto para publicar una historia en su cuenta de Instagram. Lo hace para demostrar, con números precisos, el alcance de sus palabras. “Las redes sociales nos acercan al conocimiento. Podemos hacer un ejercicio con una historia para ver cuántas personas nos vieron mientras hacemos esta entrevista”, dice antes de compartir un mensaje que habrá de replicarse en segundos ante una comunidad de 1.7

millones de personas. “Las redes sociales pueden romperla”, exclama. Después, sube

la historia. El mensaje ha sido enviado.

Arturo es apasionado de la naturaleza desde siempre. De la naturaleza y del activismo. Por ello sostiene la mirada incluso en los momentos más emotivos. Esos que lo conectan con el pasado y le llevan a recordar el momento en que todo inició. “Un día, en Playa Balandra (Baja California Sur, México) estaba sentado en una piedra muy representativa de la zona, viendo al horizonte y recuerdo que dije ‘esto no se puede acabar’. No se puede terminar”. Y de ese día al estreno de ‘Indomable’, su primer programa transmitido en televisión abierta, pasaron 10 años.

Diez años que lo llevaron al mundo de la actuación en primera instancia como una forma de acercarse a lo que verdaderamente anhelaba: hacer contacto con los medios adecuados para potenciar su voz y generar un impacto que abonara al cuidado de la naturaleza. “El tema con los animales lo tengo en mi ADN. Lo duro aquí es que el ser humano ha generado en 20 años un daño que no se ha dado en millones de años”, argumenta para explicar el origen de su causa. Una causa que lo ha llevado a plantearse un objetivo a todas luces ambicioso que se encarga de materializar: plantar 25 millones de árboles en México.

El reto podría parecer imposible al ser emprendido por un solo hombre. Sin embargo, avanza a pasos agigantados en su cumplimiento cada vez que Arturo desbloquea la pantalla de su smartphone para hablar con el corazón, sin un guion preestablecido. “Todos somos influencers, el tema es cómo influimos en las personas”. Arturo también es vocero de Plastic Oceans México y lucha por crear conciencia sobre los efectos que la contaminación plástica genera en los oceanos.

Al término de la entrevista, el smartphone de Arturo confirma su poder de convocatoria: 169 mil personas han sido

alcanzadas. Son 169 mil personas atentas a su llamado.

Arturo Islas Allende, De perfil

UN SUEÑO POR CUMPLIR

Un sueño posible es lograr que las emisiones de carbono no sigan aumentando.

TU ALIANZA CON TOMMY HILFIGER

Tommy juega un papel muy importante porque no puedes hacer estas cosas

solo. Gran cantidad de marcas no hablan de las cosas buenas que hacen.

Antes teníamos una tendencia de decir, lo bueno me lo guardo, pero yo creo

en que las marcas anuncien lo positivo para que otras lo hagan.

ELIGE UNA ACCIÓN ESPECÍFICA A SEGUIR

El cuidado del agua. La Ciudad de México está entre las 10 próximas ciudades que podrían quedar sin agua. Entiendo que sin otros recursos no la hacemos, pero sin este, menos.

UN LLAMADO A LA ACCIÓN

Hablemos más allá del medioambiente: cuando tienes el sueño de ayudar, no dejes que las dificultades en el camino te venzan. Te van a lastimar, pero siempre hay una oportunidad de levantarte.

