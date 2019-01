Todo lo que empieza tiene que terminar, esta frase aplica para las adictivas series que a lo largo de exitosas temporadas nos hicieron pasar horas frente a nuestros dispositivos. ¡No hay vuelta atrás! prepárate: este 2019 tendrás que despedirte de varias de ellas, así que mentalízate y despíde como se debe a estas series.

Netflix, HBO, FX, The CW, entre otros, tienen al menos una serie que dejará de ser transmitida. Si no sabías de su cancelación, lo sentimos, seguramente seguiste puntualmente más de una y quedaste enganchado con su historia y sus personajes. A continuación podrás enterarte cuáles llegarán a su fin si lo desconocías, pero no te preocupes, por fortuna, así como se despide una serie, llegan otras más.

Club de Cuervos

La primera serie original mexicana en Netflix, ‘Club de Cuervos’, terminará con su cuarta entrega que llegará a la plataforma el próximo 25 de enero. ¿Qué pasará con el club de futbol más famoso de Nuevo Toledo? Eso lo descubriremos en la que promete ser la mejor entrega de la serie.

The Unbreakable Kimmy Schmidt

Con cuatro temporadas, esta graciosa serie llegará este 2019 para mostrarnos la última temporada que se dividió en dos partes. Adiós a las bromas de Kimmy y sus personajes de una serie escrita por la famosa comediante Tina Fey. Curiosamente también se estrenará el próximo 25 de enero en Netflix.

Game of Thrones

Si de despedidas tristes hablamos, seguramente ésta lo será para los millones de fanáticos que han seguido a la exitosa serie de HBO y que el próximo mes de abril llegará a su fin con su octava temporada. No se sabe mucho de su trama final, pero recientemente HBO lanzó un pequeño adelanto dentro de un trailer donde mostró las producciones que llegarán a la plataforma este 2019.

IZombie

Tal parece que la época de los zombies quedó atrás, así lo demuestran los bajos niveles de audiencia que han tenido algunas series que han logrado sobrevivir, tal es el caso de IZombie, que con su quinta temporada se despedirá de The CW y esperamos que posteriormente también se encuentre en la plataforma de Netflix.

The Big Bang Theory

Después de doce largas temporadas el grupo de científicos geeks terminará sus transmisiones. Sin duda el éxito de esta serie se reflejó en la plataforma de Warner Bros. El próximo 24 de septiembre será cuando llegue su última temporada a la televisión.

Orange Is The New Black

Las reclusas más famosas del mundo del streaming anunciaron hace unos meses el final de una época después de protagonizar una de las series más exitosas de Netflix. Su séptima temporada llegará a la plataforma en este 2019, aún sin conocer la fecha.

Homeland

Después de conquistar varios premios a lo largo de su trayectoria, la reconocida serie ‘Homeland’ llegará a su octava y última temporada el próximo mes de junio. La última aventura de la agente de la CIA seguramente nos traerá más suspenso en su entrega final.

Mr Robot

12 episodios serán los que conformen la cuarta y última temporada de esta serie de ciencia ficción que cautivó a los espectadores, y aunque ha pasado un largo tiempo desde su tercera temporada, los seguidores esperan ansiosamente el desenlace de los personajes de ese futurista mundo.

Gotham

Felicidad es ver anunciar una nueva temporada de tu serie favorita, pero a veces viene acompañado este mensaje de que será la última, así sucedió con ‘Gotham’ que después de cuatro exitosas temporadas se despide antes de la aparición del famosos caballero de la noche, ‘Batman’.

