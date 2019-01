El 2019 es un año que viene cargado de altas expectativas por parte de la comunidad cinéfila global. Tras el anuncio de la llegada de algunos de los filmes más esperados por legiones de fans, estas películas, que exploran desde el universo de los superhéroes hasta la continuación de historias animadas, tienen el reto de superar las expectativas de los amantes del llamado séptimo arte.

Entre las proyecciones más deseadas del 2019 se encuentra el noveno episodio de Star Wars, que bajo las órdenes de J.J. Abrams tiene el compromiso de recuperar la atención de los millones de fans de la saga, quienes no se mostraron del todo satisfechos con la pasada entrega de esta aventura espacial. Se estima que será en septiembre de este año cuando la cinta vea la luz en las salas de todo el mundo.

También destaca el esperado regreso de Pedro Almodóvar de la mano de Antonio Banderas y Penélope Cruz. Su filme ‘Dolor y Gloria’ inició rodaje en julio del año pasado y concluyó en septiembre, y desde entonces ha capturado los reflectores de quienes ansían ver lo nuevo del director manchego en una historia que se antoja personal y que promete protagonistas masculinos, entre ellos, un director de cine.

Te puede interesar: Las series más polémicas de Netflix, segunda parte

PUBLICIDAD

Ningún listado podría estar completo sin mencionar la conclusión de la trilogía del cineasta M. Night Shyamalan, que con ‘Glass’ entregará de nueva cuenta un filme de suspenso y superhéroes que contará con las actuaciones de James McAvoy y Anya Taylor-Joy (quienes reinterpretarán sus personajes de Split) además de Bruce Willis y Samuel L. Jackson. Y el estreno de ‘The Irishman’, el nuevo filme de Martin Scorsese de la mano de Al Pacino y Robert De Niro, recrea una historia real de gánsters que se estrenará a través de Netflix y sin duda también es una de las películas más esperadas del año.

No te adelantamos más y te dejamos disfrutar los trailers de las películas más esperadas del 2019.

Glass

Vice

Star Wars IX

Avengers: Endgame

Dolor y Gloria

Once upon a time in Hollywood

The irishman

Toy Story 4

Rocket man

Dumbo

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí