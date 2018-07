¿Solo o mezclado? Guía básica para apreciar un buen tequila

Hablar de tequila es hablar de México. Esta peculiar bebida que nace del agave azul se ha arraigado como parte de la identidad del mexicano, la cual cuenta con denominación de origen, lo que significa que en sólo ciertas partes del país puede ser producido, siendo el estado de Jalisco quien encabeza la lista en producción, aunque Nayarit, Guanajuato Michoacán y Tamaulipas también tienen participación.

Muchos mitos envuelven al consumo del tequila, haciendo difícil el reconocer un buen tequila. Por ello conversamos con Rodrigo Chávez Bisoño, embajador del tequila Reserva Familia de José Cuervo, quien nos compartió algunos puntos a considerar para tomar tequila.

Olor, vista, olfato y gusto: Los sentidos formarán parte de un primer acercamiento al catar tequila, tal vez no seamos expertos, pero sabremos en base a ellos reconocer elementos que no tienen representación en el tequila; desde reconocer cuando un tequila no tiene buena vista, hasta por medio del olfato reconocer aromas que hayan contaminado la bebida, como a plástico, gasolina o quemado, de ser así esta bebida estaría contaminada y lejos quedaría un tequila de calidad.

Entre más alcohol huele, mejor: No, esto es erróneo, el tequila, como muchas otras bebidas alcohólicas desprende del olfato notas, las cuales pueden ser variadas según la marca o estilo, por lo cual debe haber un equilibrio entre el alcohol. Recordemos que existen varios tipos: blanco, plata y reposado, entre otros, y cada uno mantendrá sus notas de cata acordes a su proceso. Aunque claro, el cuerpo del tequila también se conforma de una gran cantidad de alcohol que puede variar hasta 40 grados.

¿Solo o mezclado?: Es sin duda una de las interrogantes que han envuelto al tequila. Muchos puristas de la bebida dirán que es una aberración, pero también debemos reconocer el tipo que adquirimos. Rodrigo Chávez no descarta la posibilidad de mezclarlo, pero sustentado con una buena mixología.

“Actualmente en México se está haciendo buena mixología, lo que permite que el tequila pueda rescatar sus notas al momento de mezclarse, por que claro, tampoco vas a mezclarlo con el refresco de la tienda de la esquina”, dijo. De igual forma el tequila blanco es aquel que tiene las propiedades para adaptarse a una posible mezcla.

¿Es recomendable tomarlo frío?: Las partículas del alcohol se ven afectadas con el cambio de temperatura, por lo cual es recomendado no enfriarse, aunque claro, existen algunas variedades que se adaptan a estas temperaturas, como el blanco, el cual se considera es el más versátil. Para etiquetas como las reposadas y extra añejo es mejor que esta se encuentre a temperatura ambiente y así no afecte su sabor.

Maridajes con la gastronomía: “Es difícil, pero no imposible”, mencionó el embajador Rodrigo Chávez. Sus propiedades hacen complicado encontrar un maridaje, pero si se analiza las notas de las etiquetas puede combinarse con algunos productos de la cocina y evadiendo otros que solo cortarían el alcohol y el sabor. El Reserva Familia de José Cuervo, por ejemplo, se adapta a algunos productos; el platino queda perfecto con alguna tostada de mariscos, el reposado con un lechón, evitando el picante, y el extra añejo puede ser el compañero perfecto de un postre como un macarrón con caramelo y café.

