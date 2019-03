‘Sunday’ de Carsten Höller llega al Museo Tamayo

Carsten Höller, artista alemán que invita a explorar nuestros estados emocionales y psíquicos a través de sus instalaciones, presenta por primera una exposición en México: ‘Sunday’, la cual estará alojada en el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo hasta el próximo 30 de junio.

Para ‘Sunday’, el artista hace uso de la arquitectura única del edificio para materializar la pieza Decision Tubes, una estructura en red y metal suspendida delicadamente sobre el espacio central del museo. La obra se basa en Decision Corridors, mostrada por primera vez en la Hayward Gallery en Londres, estructura que obligaba al visitante a seguir una serie de curvas y esquinas, decidiendo, casi a ciegas, qué camino tomar y qué corredor explorar.

Carsten Höller lleva lo alucinógeno a entrar en contacto con la vida cotidiana y civil. Así es como construye, por ejemplo, resbaladillas de varios pisos de altura que sirven para evacuar museos o edificios corporativos. También están sus tanques de privación sensorial de polipropileno en los cuales los visitantes flotan.

En ‘Sunday’, Höller también muestra una nueva versión de su pieza Upside-Down Goggles, (1994). Esta herramienta utilizable de desorientación y alienación estará disponible para que los visitantes recorran las exposiciones que se encuentran en el Museo Tamayo. Su Double Neon Elevator (2016) genera patrones de luz en cascada en una mímica dramática que brinda la sensación de estar en un elevador que sube y baja lentamente.

Más arte

Six Sliding Doors, ubicada como uno de los accesos a la exposición, es un corredor de puertas automáticas de espejo que genera interrupciones y consolidaciones del reflejo del visitante. Su Giant Triple Mushroom (2018) que hace referencia al uso de sustancias psicotrópicas, es un collage misterioso que combina características de tres hongos en específico: Falsa oronja, Entomophaga maimaiga y el conocido como Tapa de tinta. Instalado encima del museo, como si creciera del techo, esta escultura imagina el museo y la exposición como un evento que sucede bajo tierra. El hongo puede ser visto desde la distancia o desde un bloque ubicado en el exterior. O bien desde el paso que Decision Tubes genera sobre el techo del museo.

También en la exposición se encuentran reiteraciones de obras pasadas de Höller. Entre ellas sus series de pinturas tituladas Division Square y Division Circle. Además de sus Dot-Paintings; Smell of My Father y Smell of My Mother; Pill Clock (Red and White Pills); Flying City Tableware (2010); Phi Wall II (2002); The Pinocchio Effect (1994); Moving Image (1994-2004); y Love Drug (PEA) (1993/2011).

Te puede interesar: Exposición de Marcel Duchamp y Jeff Koons llegará a la Ciudad de México

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí