Tecnología 6G para 2026: Un hecho que revolucionará aún mes la era actual

Mientras la mayoría de los países del mundo todavía esperan el despliegue de las redes móviles de quinta generación, Corea del Sur acaba de anunciar que tiene planes para lanzar la tecnología 6G en 2026.

La intención del gobierno del país asiático es trabajar en un proyecto piloto que les permitiera comenzar a comercializar las primeras redes de este tipo hacia 2028 y 2030, según información dada a conocer por el diario Business Korea. La velocidad de conexión que alcanzará este nuevo estándar será de 1 TB por segundo, es decir, 50 veces más rápido que la tecnología 5G.

El primer ministro de Corea, Chung Se-kyun, señaló que este país planea invertir alrededor de 168 millones de dólares (200,000 millones de wones, la moneda oficial de ese país) a partir del próximo año, con el objetivo de promover la Investigación y el Desarrollo (I&D) que permitan desarrollar el futuro de las comunicaciones móviles.

Con ello, la red 6G promete revolucionar el uso de los smartphones y otros dispositivos como los conocemos actualmente, al igual que impulsar diversas áreas, entre ellas: la atención médica digital, automóviles autónomos y el desarrollo de ciudades inteligentes. La Inteligencia Artificial (IA) también será un factor clave; será impulsada por este nuevo estándar de telecomunicaciones, el cual incluso podría cubrir transferencias de información bajo el agua.

Este proyecto de Corea del Sur no es el primero en anunciarse respecto al desarrollo de 6G. A mediados del mes de julio, Samsung presentó su informe técnico titulado “The Next Hyper-Connected Experience for All”, en el cual se muestra su visión para estos sistemas de próxima generación.

La compañía de procedencia coreana espera que la finalización del estándar de sexta generación y su fecha de comercialización puedan ser para el 2028, aunque su implementación masiva se contempla aproximadamente dentro de una década. “Tanto los humanos como las máquinas serán los principales usuarios de 6G, que se caracteriza por la provisión de servicios avanzados, como la realidad extendida verdaderamente inmersiva (XR), el holograma móvil de alta fidelidad y la réplica digital”, sostiene el documento de Samsung.

También te puede interesar: Ciudades Inteligentes podrían ayudar en el manejo del COVID-19

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí