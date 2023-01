Para diseñadores y gamers: MacBook Pro y Mac mini ya cuentan con chips M2 Pro y M2 Max

El gigante de Cupertino anunció este martes el lanzamiento de sus nuevos chips M2 Pro y M2 Max de última generación que mejoran el rendimiento de sus MacBook Pro y Mac mini, permitiendo que el usuario realice tareas con aplicaciones que requieren de todo el poder para ejecutarse de manera correcta, sin congelarse, o abrir archivos muy pesados de forma rápida.

En cuanto al M2 Pro, este cuenta con un CPU de 10 o 12 núcleos con hasta 8 núcleos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia brindando un mejor rendimiento en tareas multihilo. Su GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico) de hasta 19 núcleos, cuenta con una memoria caché L2 más grande, encargada de almacenar datos de uso frecuente.

Cuenta con hasta 32 GB de memoria unificada de baja latencia y 200 GB/s de ancho de banda de memoria unificada.

Además, el M2 Pro está formado por 40 mil millones de transistores, que ayudan a regular la corriente eléctrica, el doble que el chip M2.

Entre las ventajas de este chip es que las cargas de trabajo pesada en aplicaciones de diseño se ejecutarán de forma rápida y los gráficos son hasta 30% más rápidos que el chip M1 Pro, permitiendo jugar con la misma calidad que ofrece un consola de videojuegos.

Por su parte, el chip M2 Max va más allá al contar con 67 mil millones de transistores, un ancho de banda de memoria unificada de 400 GB/s y admite hasta 96 GB de memoria rápida unificada.

Al igual que el M2 Pro, viene con el CPU de 12 núcleos de última generación; sin embargo, su GPU es de 38 núcleos con memoria caché L2.

Este poderoso chip te permitirá trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo, de forma rápida y fluida, abrir archivos pesados al instante, así como trabajar en proyectos con gráficos avanzados o efectos visuales o el procesamiento de imágenes en gigapixeles, consolidando al chip como el más potente de las notebook pro.

Por si fuera poco, ambos chips cuentan con Neural Engine, o Motor Neuronal de 16 núcleos, “capaz de procesar 15.8 billones de operaciones por segundo”, hasta 40% más rápido que la generación anterior.

Mientras que el chip M2 Pro incorpora un motor multimedia con codificación y decodificación de video H.264, HEVC y ProRes (ofreciendo la misma calidad de imagen con menos datos), además de que permite reproducir videos en ProRes 4K y 8K con un consumo de energía bajo; el chip M2 Max cuenta con dos motores de codificación de video y dos motores ProRes para codificar videos hasta 2 veces más rápido que el M2 Pro.

Además, por primera vez Apple lleva a su Mac mini al terreno de lo profesional al dotarla del M2 Pro; mientras que los chips M2 Max llegan a las MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, al igual que el chip M2 Pro.

De acuerdo con Apple, la nueva MacBook Pro con los chips M2 Pro y M2 Max podrán pedirse a partir de este 17 de enero en su tienda, mientras que su distribución a los clientes, en las Apple Store y sus distribuidores autorizados comenzará a partir del martes 24 de enero.

