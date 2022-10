Así se vio en México el despegue de Falcon 9 de Elon Musk

La noche de este jueves cientos de mexicanos se asombraron por el paso de una extraña luz que surcó los cielos de varios estados al norte del país. Las teorías sobre lo que podría ser no faltaron; sin embargo, la realidad es que se trató del despegue del cohete Falcon 9, de la compañía Space-X, del empresario Elon Musk.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

La estela de luz que dejó el lanzamiento del cohete, desde la base espacial en California, fue visible en estados como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

De acuerdo con Space X, Falcon 9 es un cohete diseñado y fabricado para el transporte confiable y seguro de personas, así como de cargas útiles, a la órbita terrestre y más allá, que se divide en dos partes.

Destaca que se trata del primer cohete reutilizable, esto ya que su fabricación permite que, una vez que regrese a la tierra, algunos materiales se vuelvan a usar, reduciendo el costo del acceso al espacio.

La primera etapa incorpora motores Merlin y tanques de aleación de aluminio y litio, que contiene oxígeno líquido y queroseno, generando más de 1.7 millones de libras de empuje al nivel del mar.

En la segunda etapa, el cohete Falcon 9 de Elon Musk es impulsado por un solo motor de vacío Merlin y lleva la carga útil. Este motor se enciende unos segundos después de la separación de la etapa y se puede reiniciar varias veces para colocar múltiples cargas útiles en diferentes órbitas.

El primero en mostrar imágenes de cómo es que el Falcon 9 atravesó los cielos de California y que fue visible en distintos estados de México, fue el mismo Elon Musk.

Falcon rockets to orbit as seen from LA pic.twitter.com/r8L2SbLC3p