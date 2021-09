Sony continua su apuesta por mejorar el diseño y la cancelación de ruido en sus audífonos TWS (True Wireless Stereo) de gama alta. A diferencia de la generación anterior, los WF-1000XM4 cuentan con un diseño más reducido, no por ello son pequeños.

En esta categoría de dispositivos compiten con otras alternativas como los Airpods Pro, algunos modelos de Bose o Shennheiser, por lo cual hay que entregar una propuesta realmente buena para poder sobresalir en el segmento.

Sony no lo hace mal. Este lanzamiento reciente ha mejorado algunas características que carecía la generación anterior.

IMAGEN RENOVADA

Foto: Cortesía.

Comencemos por el diseño. Los nuevos Sony son considerablemente más pequeños, lo cual permite guardarlos en su caja de carga que cabe en cualquier bolsillo del pantalón, sin hacer demasiado bulto. Además de ser más estéticos.

Esto no quiere decir que estemos antes los earbuds más chicos del mercado, siguen siendo grandes. Aunque eso es explicable por su batería, la cual otorga 8 horas de reproducción y 16 más con la funda. Asimismo, una carga rápida de 5 minutos ofrece hasta 60 minutos de uso.

Aunque están hechos de plástico se siente agradables al tacto y robustos. Y los colores disponibles son en negro o un gris claro con detalles de cobre.

Foto: Cortesía.

La mayor parte del cuerpo los audífonos TWS está dominada por una superficie táctil –para controlarlos con distintos gestos– los pines de carga, así como tres micrófonos.

SONIDO PREMIUM

Por supuesto, la mayor decisión de compra debe estar guiada por la calidad de sonido que entregan. Ahí no hay nada que objetarle a este modelo, aunque dependerá también del dispositivo con el cual los sincronices.

Sony incorporó en nuevo chip con procesador integrado V1, el cual mejorar la cancelación de sonido. Esta característica es reforzada por dos micrófonos para detectar y analizar el ruido exterior y adaptarse al entorno.

Foto: Cortesía.

Aquí debemos hacer una precisión. Si bien la cancelación de ruido es realmente buena, para que realmente lo pudiéramos distinguir debimos usar las almohadillas grandes. Si se utilizan las de tamaño pequeño el cambio entre la función “ambient sound” y “noise cancelling” es apenas perceptible.

Quizá ésta sea una de las mayores objeciones que podamos acreditarles a estos audífonos TWS. Para algunas personas tal vez les resulte molesto llevarlos por largos periodo de tiempo al instalarles los tapones más grandes que vienen en la caja.

Foto: Cortesía.

GESTOS NOVEDOSOS

Como una propuesta de gama alta, Sony no reparó en dotarlos de una serie de funciones muy novedosas y útiles. Por ejemplo, con tan sólo retirarte de la oreja uno de los audífonos la música, o si están viendo un video en el smartphone, se detiene de manera automática.

En tanto, la función ‘speak to chat’ permite configurarlos para que al detectar tu voz de forma automática se detenga la reproducción de música y puedas interactuar con otras personas sin tener que quitártelos. Eso sí, si no puedes evitar cantar en voz alta al escuchar tus canciones favoritas deberás desactivar esta función.

Foto: Cortesía.

Los controles táctiles intuitivos permiten activar con sólo un toque o dos los distintos modos de sonido, así como reproducir una canción, pausarla, pararla, recibir o colgar una llamada.

EN RESUMEN

En general los Sony WF-1000XM4 son realmente buenos, pero entre las desventajas que deberías considerar antes de comprarlos están: su tamaño, a pesar de ser más chicos que la generación anterior aún son unos earbuds grandes.

Para realmente disfrutar la cancelación de sonido es probable que debas utilizar los tapones más grandes que vienen en la caja. Esto podría resultar molesto si los llevas varias horas.

Foto: Cortesía.

Si bien no tuvimos ningún problema para sincronizarlos un smartphone con Android e, incluso, con ‘Alexa’ el asistente inteligente de Amazon. La experiencia no fue la misma con una MacBook Air, con la cual simplemente no los pudimos emparejar, aunque en teoría debería poder hacerse.

Finalmente su precio. Al ser unos audífonos TWS para el segmento de gama alta su costo alcanza los 6,000 pesos.

