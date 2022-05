Google lanzará un reloj inteligente y una nueva versión de Pixel en otoño

Google anunció este miércoles dos productos que sacará al mercado en otoño: su primer reloj inteligente, bautizado Pixel Watch y con un diseño circular, y un nuevo modelo de su línea de teléfonos Pixel, el Pixel 7.

En el marco de su conferencia de desarrolladores I/O, la firma de Mountain View (California, EE.UU.) mostró los nuevos productos, aunque se trató más bien de un “aperitivo” de lo que va a venir que una presentación oficial, ya que lo previsible es que esta tenga lugar en otoño antes del lanzamiento.

At #GoogleIO today, @sundarpichai talked about how we’re advancing two fundamental aspects of our mission — knowledge and computing — to create products that are built to help. https://t.co/dYpeknQNf3— Google (@Google) May 11, 2022

El primer reloj inteligente de la compañía del buscador de internet era un secreto a voces dentro de la industria, e incluso se habían filtrado ya imágenes y características del dispositivo a la prensa.

A diferencia del Apple Watch, el reloj de Google es circular y abombado con un botón lateral, e integra la tecnología de Fitbit, la empresa de tecnología para deporte y salud que Alphabet (matriz de Google) adquirió en 2021.

El dispositivo está fabricado con acero inoxidable reciclado y usa el sistema operativo Wear OS 3 que permite llevar a cabo acciones como leer mensajes de texto y consultar aplicaciones de navegación.

En cuanto al Pixel 7, Google adelantó que vendrá equipado con la última generación de microchips Tensor, de fabricación propia, y mantendrá en líneas generales un diseño parecido al del modelo actualmente en el mercado, el Pixel 6. View this post on Instagram A post shared by Google Pixel (@googlepixel)

Si el reloj inteligente y el nuevo teléfono no saldrán hasta otoño, para el otro producto de Google adelantado este miércoles, una tableta que operará con sistema Android, habrá que esperar incluso más, hasta el año que viene.

* Con información de EFE.

