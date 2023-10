¿Qué busca “Psyche”, la misión a un asteroide rico en metales?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) ha lanzado finalmente la misión “Psyche”, la primera en su historia para estudiar al asteroide del mismo nombre que se cree es rico en metales, pero ¿qué es lo que exactamente se busca con esta misión? Aquí te contamos.

El asteroide Psyche fue descubierto en 1852 por el astrónomo italiano Annibale de Gasparis, quien lo llamó así en honor a la diosa griega del alma; se encuentra ubicado en el cinturón de asteroides principal entre Marte y Júpiter.

Como decíamos anteriormente, se cree que el asteroide es rico en metales como hierro y níquel, así como diamantes, platino y oro.

Para la NASA este asteroide es de particular interés ya que se cree sus componentes son básicos de un planeta rocoso que nunca llegó a formarse debido a que chocó con otros cuerpos celestes grandes durante su formación perdiendo su corteza rocosa. Al menos esa es una hipótesis que se maneja.

