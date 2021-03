Si te encuentras en medio de la pandemia solo, y cuidar de un animalito no es para ti, quizá podrías intentar convivir con NICOBO. Esta mascota robot, ideada por Panasonic, sacará tu lado tierno y te acompañará durante los días de confinamiento.

Los largos meses de pandemia han provocado que las personas disminuyan de manera considerable su interacción y comunicación con otros individuos.

Por esta razón, la firma japonesa ideó este robot mascota. No es la primera vez que un proyecto de esta naturaleza toma forma, ya antes hubo un gato y una foca, pero NICOBO se muestra vulnerable ante la interacción con otras personas y, para sacarles una sonrisa, además de la convivencia diaria, a veces te sorprenderá con el escape de una ‘flatulencia’.

También te puede interesar: Samsung Galaxy S21 y su apuesta en México

Foto: Cortesía Panasonic México.

La idea de la interacción entre las personas y los robots es una realidad que cada vez se siente más cercana, aunque siempre se ha concebido a estas máquinas como ‘seres perfectos’ que no se equivocan.

Sin embargo, el laboratorio Michio Okada de la Universidad Tecnológica de Toyohashi en Japón, sostiene que si un robot es capaz de revelar sus debilidades e imperfecciones, en lugar de ocultarlas, provocará la ‘bondad y compasión’ de las personas que interactúan con él.

Foto: Cortesía Panasonic México.

Por esta razón, NICOBO es capaz de agitar la cola si está contento o tomar una siesta a voluntad, pero no puede hacer muchas otras cosas por lo que necesitará de la ayuda y cuidado de su dueño.

Lo que sí hace es reaccionar, cuando alguien lo acaricia, con gestos amistosos como mover su cuerpo o parpadear. Aunque sólo balbucea unas palabras en ‘Moko’, que es su idioma, conforme escucha a otros hablar intentará incrementar su vocabulario.

También te puede interesar: Así son las gafas inteligentes de Razer que revolucionarán el segmento

Su curiosidad y carácter despreocupado lo llevan a no perder detalle cuando escucha una conversación, por lo que no dudará en voltear su cuerpo, si es necesario, para no perder detalle de la plática.

Esta mascota robot surgió como un proyecto de crowfunding y rápidamente se convirtió en la nueva sensación de la pandemia. Panasonic solamente fabricó 320 unidades.

También te puede interesar: Este es el nuevo smartphone pensado para los gamers

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí