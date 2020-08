Zoom supera el caos en México y el mundo después de repentina caída

Zoom, el servicio de videoconferencias, registró fallas en todo el mundo. En México la plataforma dejó de funcionar el primer día de regreso a clases, afectando las lecciones por Internet, que llevan a cabo la mayor parte de las escuelas particulares en el país.

“Hemos recibido informes de usuarios que no pueden iniciar y unirse a las reuniones y seminarios web de Zoom”, escribió el servicio en su cuenta de Twitter.

If you're having trouble connecting to Zoom, we have identified the issue and are working on a fix. Please follow https://t.co/aqz5nSoQRw for updates. We're so sorry about the inconvenience.

De acuerdo con los reportes de usuarios recopilados por DownDetector, se experimentaron cortes en el servicio en las últimas horas. Estas fallas estaría afectando principalmente la costa este de los Estados Unidos, Reino Unido y algunas regiones de Europa.

México también fue afectado por este problema, lo que ocasionó se viera interrumpido el inicio de espacios de conexión en medio del regreso a clases de millones de alumnos que el día de hoy regresaron a clases en México. No olvidemos que algunas instituciones educativas han venido utilizando el servicio de videoconferencias para impartir sus lecciones, desde que el inicio de la pandemia las obligará a dar sus clases vía Internet.

Zoom informó que ya identificó el problema por el cual los usuarios no podían autenticarse en el sitio web de la plataforma, por tanto, tampoco podían unirse a ninguna reunión o seminario web. “Estamos trabajando en una solución para este problema.”

Desde el inicio de la pandemia, este servicio de videoconferencias ha tenido un importante crecimiento para realizar llamadas y sesiones por video. Según publicó la plataforma en su sitio oficial, en abril pasado, su servicio pasó de 10 millones de usuarios a nivel mundial a 300 millones en el primer trimestre del año.

El crecimiento que ha experimentado Zoom también la han hecho estar en la mira de distintos conflictos, pues hace unos meses se develaron varias fallas de seguridad, las cuales llevaron a la compañía a optimizar sus prestaciones.

A pesar de las intermitencias, la compañía ha anunciado que todo se encuentra de vuelta a la normalidad, y la conexión debe generarse sin problemas.

Everything should be working properly now! We are continuing to monitor the situation. Thank you all for your patience and our sincere apologies for disrupting your day.

— Zoom (@zoom_us) August 24, 2020