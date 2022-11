Sergio “Checo” Pérez usará casco con diseño de Black Panther

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez presentó el nuevo casco que usará en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 este fin de semana, el cual hace alusión a la nueva cinta de Marvel, Black Panther: Wakanda Forever.

Mañana será el gran estreno de la cinta Black Panther: Wakanda Forever, donde el mexicano Tenoch Huerta interpretará a Namor, un antihéroe en Marvel.

La nueva película nos contará sobre las nuevas amenazas que deberá enfrentar el pueblo de Wakanda a manos de Namor, esto luego de la muerte del Rey T’Challa, que era interpretado por el actor Chadwick Boseman, quien falleció en agosto del 2020.

Ahora Suri (interpretada por la actriz Letitia Wright) deberá convertirse en Iron Heart con un traje que mantiene similitudes entre las armaduras de Iron Man y el traje que de vibranium que portaba su hermano, Black Panther.

Para estar ad hoc con el estreno de la película, el piloto tapatío publicó una fotos que muestran el diseño de su nuevo casco, el cual usará durante su participación en el GP Brasil de la Fórmula 1.

En la parte superior del casco de Sergio “Checo” Pérez se observa la imagen de la máscara que caracteriza al traje de Black Panther, bordeado por un círculo cobrizo sobre un fondo gris, mismo que se hace acompañar por el título de la cinta: Black Panther: Wakanda Forever.

Mi casco para el fin de semana, ¿les gusta?

Ojalá seamos tan rápidos como Pantera Negra 💪 #wakandaporsiempre #BrazilGP



My helmet for the next race, your thoughts?



Hope we can be as fast as Black Panther #wakandaforever pic.twitter.com/9NhCgn4nUv