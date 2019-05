‘The Bells’, de Game of Thrones, es el peor episodio de la temporada

A solo un capítulo del cierre definitivo de ‘Game of Thrones’, los seguidores no se encuentran convencidos del rumbo que ha tenido la trama. Tanto, que ‘The Bells’, el episodio transmitido el domingo pasado, obtuvo la peor aprobación de la última temporada de la serie. Con ello, ahora no solo es el peor de la octava temporada de Game of Thrones. También es el segundo peor evaluado de la historia de la serie.

De acuerdo con Rotten Tomatoes, portal especialista en la revisión de películas y series, el episodio ‘The Bells’ obtuvo un desafortunado 56% de aprobación.

Con esta calificación, la octava temporada ya cuenta con dos de los episodios peor evaluados de todas la temporadas anteriores. Uno de ellos, ‘The Last of the Starks?, recibió 57% de aprobación en la plataforma.

Los comentarios negativos se han acumulado a lo largo de esta temporada. Por ello, no se pronostica un panorama positivo para el cierre. Pese a los porcentajes de aprobación poco alentadores, Game of Thrones sigue teniendo el mayor número de espectadores en este momento. Son millones de personas las que sintonizan cada domingo el nuevo episodio o lo observan después gracias al servicio de streaming de HBO.

Aún así, la baja evaluación sitúa a estos episodios como los peores de la temporada. Sin embargo, ninguno a desbancado al peor en la historia de la serie. Ese «reconocimiento» lo mantiene el episodio ‘Unbowed, Unbent, Unbroken’, de la quinta temporada, tras obtener 54% de aprobación.

El último episodio de Game of Thrones tendrá un gran reto, convencer a quienes por ocho temporadas han seguido su trama. Los mismos actores, libres de spoilers, han asegurado que el final será épico, así que bastará esperar el próximo fin de semana para comprobarlo y saber quién se queda con el trono.

