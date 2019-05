Aún hay un largo futuro para las películas de superhéroes. “Spider-Man: Far From Home” marcará el cierre de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. En este filme, el arácnido superhéroe rendirá homenaje a Tony Stark, quien cerrara un ciclo después de “Avengers: Endgame“”.

La cinta, a estrenarse el próximo 2 julio a nivel mundial, es el siguiente paso de Marvel Studios. Y en ella recae una responsabilidad muy grande al considerar que la última entrega se convertirá, probablemente, en la película más vista de la historia.

Si aún no has visto “Avengers: Endagame” tal vez no debas seguir leyendo este artículo. De hecho, tal es la primera advertencia de Tom Holland, actor que interpreta al superhéroe, al inicio del tráiler del filme. Ello porque la próxima entrega seguirá la línea del tiempo después de que Thanos intentara eliminar a la mitad del Universo.

“Far From Home”, según el primer tráiler, buscará que Spider-Man ocupe el lugar de Tony Stark, mejor conocido como Iron Man. Y el joven, aunque rehuye tal responsabilidad mientras se encuentra en un viaje de estudios en Londres, se verá forzado a unir fuerzas con Mysterio para combatir a Los Elementales.

La influencia de Iron Man en las anteriores películas fue de vital importancia para Peter Parker. En esta cinta se verá cómo después del desafortunado deceso del millonario tras vencer a Thanos, la presencia de su tutor es más fuerte que nunca.

Elementos tales como los homenajes póstumos de Iron Man o las mismas gafas que usó Tony Stark en las dos últimas películas de los Avengers redondean la influencia que hay de este personaje en Spider-Man. ¿Logrará entonces imponerse como el sucesor de Iron Man?

Lo cierto es que con la llegada de “Spider- Man: Far From Home” algunos cabos sueltos de “Avengers: Endgame” se tratarán de resolver para dar continuidad a las más de ocho producciones que tiene entre manos Marvel.

Antes de su estreno, Spider-Man ya rompe récords

El desenlace de “Avengers: Endgame” trajo consigo la consolidación de una industria. Las películas de superhéroes están en su mejor momento y suman millones de seguidores a nivel mundial.

Ello se refleja en el primer tráiler de la nueva cinta de Spider-Man, que ya se encuentra rompiendo récords sin haber llegado a la pantalla.

A solo 24 horas de su estreno, el avance logró la cantidad de 135.2 millones de vistas, por lo que se espera que en la pantalla grande logre recaudar muchos millones de dólares.

