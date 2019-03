The Peninsula Hotels marca un hito en la Forbes Travel Guide

The Peninsula Hotels marcó un nuevo referente en 61 años de historia de Forbes Travel Guide. Esto al lograr que sus 10 propiedades alcanzaran el estatus de Cinco Estrellas.

El año pasado, la marca hotelera tenía nueve propiedades con esta calificación. Sin embargo, en 2019 logró que The Peninsula Manila obtuviera el reconocimiento más alto posible en la lista.

Lo anterior como resultado de un arduo esfuerzo de colaboradores y colegas de The Peninsula Hotels. Según expresó a Forbes Travel Guide, Peter Borer, director de operaciones The Hongkong and Shanghai Hotels Limited, compañía propietaria de la marca.

Él es quien, precisamente, tiene a su cargo la faraónica tarea de que el personal de todos los niveles entienda la filosofía de la firma. Y todavía más desafiante, la labor de conseguir que los colaboradores la apliquen por igual en las diez propiedades The Peninsula Hotels localizadas en diversas latitudes del mundo.

Manila Hong Kong Shanghai Beijing Tokio Nueva York Chicago Beverly Hills París Bangkok

Las calificaciones de Forbes Travel Guide son consideradas como el distintivo de ‘oro’ en la industria global de la hospitalidad. Y son altamente codiciadas debido a que el proceso de obtención es riguroso y selectivo. Los inspectores anónimos evalúan los hoteles en más de 500 estándares con énfasis en el servicio.

¿La misión? Ayudar a los viajeros más exigentes a seleccionar las mejores experiencias de lujo en todo el mundo. Una labor que comenzó en 1958.

Más sobre The Peninsula Manila

Ubicado en el centro de la ciudad de Makati, durante más de cuatro décadas, el hotel se ha establecido como punto de encuentro con el lujo y la sofisticación. Conocida cariñosamente como la “Joya en la Corona de la Capital” por su presencia legendaria en el corazón del distrito de negocios principal de Filipinas, destaca por el confort, calidad de servicio y experiencias de alta cocina que provee.

Fue el único hotel en los principales distritos comerciales centrales de Makati y Bonifacio Global City que recibió la calificación Cinco Estrellas de Forbes Travel Guide. Y con el que The Peninsula Hotels logró establecer el Top 10 de propiedades con el distintivo estelar.

