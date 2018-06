The World´s 50 Best Restaurants, campanadas de 2018

Bilbao recibió este año la esperada gala de entrega de premios The World´s 50 Best Restaurants. Esa fastidiosa lista criticada por muchos y ansiada por muchos más. Si primero fueron desveladas las posiciones del 100 al 51, -donde Edgar Núñez sube cada año sólidos peldaños -colocándose en un #mequitoelsombrero número 64-, esta semana fueron publicados los restaurantes que ocupan los 50 primeros puestos.

Osteria Francescana de Massimo Bottura (Módena. Italia), El Celler de Can Roca (Gerona.España) y Mirazur (Mentón. Francia), ostentan los primeros puestos. El limeño Mitsuharu Tsumura sube con Maido un puesto hasta el #7, pegadito al #6 Central de Virgilio Martínez. Gaggan (Bangkok) y The White Rabbit (Moscow), desde que juegan a promocionarse fuera de su país también se han convertido en favoritos del público. Que México está de moda lo ponen de manifiesto Pujol y Quintonil… Y mientras, los grandes templos de la gastronomía como Arzak, Martín Berasategui, Per Se, The Frendh Laundry e incluso Fat Duck van quedando relegados a puestos irrisorios.

¿Quedaron desfasados los grandes titanes de la gastronomía? ¿Son visitados realmente todos los restaurantes que se dicen visitar los votantes de la lista? ¿Tal vez el mundo busca cocinas más exóticas, provenientes de Latinoamérica, Sudáfrica, Australia o Rusia, premiando más lo diferente que lo excelente? Para bien o para mal, esta semana no se habla de otra cosa… Como decía Oscar Wilde “Hay solamente una cosa en el mundo peor que hablen mal de ti, y es que no hablen”, y The 50 Best puede dormir tranquila.

Sobre la lista The 50 Best World Restaurantes y otras 50 Best

Es importante mencionar que la lista es absolutamente fiel a los votos recaudados, cuyo recuento se hace bajo control notarial. No obstante, hay factores que influyen en la cuestionada lista final:

1) Estadística. Países con menos cantidad de restaurantes reconocidos cuentan con la misma cantidad de votos que Francia, España o Estados Unidos, que suelen repartir sus puntuaciones entre más lugares y esto les hace bajar en la escala.

2) Marketing. Los restaurantes que más se promocionan suelen ser los elegidos por votantes que nunca han viajado fuera de su país, -condición de votante indispensable, pero que no se cumple-. Además, los restaurantes que suelen aparecer en medios y redes sociales se mantienen frescos en la memoria de la gente.

3) Afinidad más allá del voto. No es casualidad que casi siempre estén dando vueltas posición arriba, posición abajo, los mismos restaurantes. Los chairman* elegidos en cada país siempre buscan colaboradores afines a sus gustos, y los chairmans no cambian cada año como ocurría al principio de existir la lista, ahora aguantan un mínimo de cuatro años.

*Aquellos que designan a los votantes de cada edición y área geográfica

En noviembre serán desvelados en Cartagena de Indias los restaurantes que conforman la lista de Latinoamérica, Confío en que México volverá a destacar en ella y espero que restaurantes como Le Chique por fin ocupen el lugar que merecen… Se echa de menos algún oaxaqueño y cierto chef de Tijuana que ya debería estar hace tiempo.

