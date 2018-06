Massimo Bottura, el mejor chef del mundo cocina para salvar al planeta

El verano pasado, trasladó a Río de Janeiro el mismo concepto, con el nombre de Refettorio Gastromotiva; y, durante 60 días, alimentó a los habitantes de las favelas durante las Olimpiadas. Bottura invitó a chefs de la talla de Alex Atala (Brasil), Joan Roca y Quique Dacosta (España) y Alain Ducasse (Francia) para lograr la máxima cobertura mediática. El resultado: ha sido reconocido con el premio Madre Teresa de Calcuta, en Nueva York, como el mejor proyecto solidario. “Cuando hablé con la prensa en Río y me preguntaron por qué lo hacía, les dije que no era un proyecto personal, sino cultural: traer a los chefs más importantes del mundo a trabajar y transferir su conocimiento a los voluntarios que estaban en Río. Y la prensa hacía cada día una hora de trayecto sólo para verlo”, destaca.

“Cada día, sólo en las Olimpiadas, se tiraban ocho grandes camiones de fruta y verdura. Es un desperdicio de materia prima increíble, en torno al 48%. Es algo que resulta inimaginable, pero los números son los números: 860 millones de personas no tienen nada que comer, mientras que el 1.4% de la población mundial es obesa. ¡No es posible! Tenemos que cambiar el modo de comer y de afrontar la comida. Tenemos un futuro y tenemos también esperanza, que es lo más bonito que podemos tener. Ahora vamos a ver si podemos trasladar el concepto a Copenhague, a París, a Tokio, a todos lados… Este proyecto es ético y puede cambiar el mundo, porque los chefs tenemos hoy mucha influencia en los jóvenes, que son quienes tienen la posibilidad de transformar el futuro”.

Las nuevas estrellas

Bottura tiene razón. En la última década, los chefs se han convertido en auténticos stars. “El pionero fue el chef británico Marco Pierre White, que inventó el personaje del cocinero rockstar. O Gordon Ramsey, que no es un rock & roll star como Pierre White, pero ha inventado el fenómeno en la televisión. En aquel momento, todo estaba enfocado en el plato, pero ahora la televisión ha enfocado el interés en el chef. Eso es bueno y malo. Bueno, porque se ha elevado el nivel de la cocina. Por ejemplo, en el norte de Europa no había una tradición de alta cocina, mientras que ahora sí la hay. Nadie conocía la cocina de Perú y hoy todos hablan del ceviche. Ahora los chefs tenemos un poder enorme. Es algo que veo en Italia: cuando hablo, me escucha el primer ministro, el ministro de Agricultura…”, afirma.

Su visión de la gastronomía va más allá de la cocina; abarca un panorama mucho más global, donde Bottura pretende dejar su huella a través de su visión de lo que es un cocinero: no una estrella, sino una voz, una visión y, sí, también una filosofía. “Cuando hablo, demuestro a todo el mundo que los chefs somos mucho más que la suma de nuestras recetas; tenemos un valor que va más allá de la comida. El ingrediente más importante de un chef es la cultura, porque la cultura genera conocimiento que, a su vez, abre tu conciencia; y la conciencia es sentido de la responsabilidad. Un ejemplo de esto es cómo he utilizado mi influencia con el Refettorio Ambrosionao, aunque no podría haber hecho esto sin la Osteria Francescana, que funciona como un laboratorio de ideas. Nosotros hacemos cultura con un sentido de responsabilidad social”, añade.