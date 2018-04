Todo lo que debes saber de la edición 71 del Festival de Cannes

A unas semanas de que se realice la edición 71 del Festival de Cannes, uno de los más relevantes de la industria cinematográfica mundial, ya se conocen algunos detalles del desarrollo de la pasarela de las producciones que competirán por llevarse la anhelada Palma de Oro.

Sabemos que probablemente seas un cinéfilo de corazón y estás esperando las fechas del 8 al 19 de mayo, cuando se realizará el festival, y es por ello que traemos para ti algunos detalles que te permitirán conocer más a fondo la esencia del Festival de Cannes en su edición 71.

Llega la primera edición de Canneseries. Antes de la llegada de la nueva edición del Festival de Cannes se ralizará la primera edición de un festival que busca premiar la gran variedad de series que han surgido y han ganado gran popularidad entre el público. Diez series compiten por el máximo galardón, entre ellas una mexicana escrita por el actor Gael García titulada “Aquí en la tierra”.

Han Solo, una película de Star Wars será proyectada: Durante cada edición del Festival de Cannes se espera el estreno de cintas muy esperadas por el público; en esta ocasión, una de las películas que aprovecharán la plataforma que brinda el festival será “Solo”, filme que narra la historia del personaje extraído de la saga de Star Wars, Han Solo. Las primeras críticas saldrán después de su presentación a medios internacionales; esta es una de las películas que los fanáticos esperan con más ansias.

Una película en español abre el festival: Esta será la segunda ocasión que una película en español abra el Festival de Cannes. Antes fue en el 2004, cuando con “La Mala Educación”, Pedro Almodovar hizo historia. En esta ocasión la encargada de abrir el festival el próximo 8 de mayo será la película “Todos lo Saben”, del director Asghar Farhadi. Esta entrega reúne a grandes actores en su elenco, como Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Marín, quienes protagonizan una película catalogada como thriller psicológico.

Benicio del Toro, Ursula Meier y Cate Blanchett, jurados de lujo: Cada año se espera con ansía saber los nombres de quienes serán los encargados de elegir a las películas ganadoras en cada categoría. En esta ocasión las sorpresas llegaron con el gran jurado, que incluye nombres de reconocidos y apasionados actores como Benicio del Toro, quien lidera el jurado de “Una cierta mirada”; la directora Ursula Meier es la presidenta del jurado de la categoría “Cámara de Oro”, y la actriz australiana Cate Blanchett es la presidenta del Festival en esta edición 71.

Netflix queda fuera de competencia: Hace un año se desató una gran controversia con la nominación de dos películas originales de la plataforma de streaming Netflix: Okja y The Meyerowitz Stories, por no cumplir el requisito de haber sido previamente distribuidas en salas de cine. Y este año no habrá títulos originales de Netflix atendiendo a esta regla. Ello genera que una cinta mexicana quede fuera de competencia: se trata de la más reciente cinta del mexicano Alfonso Cuarón -“Roma”-, que fue adquirida por la plataforma para su distribución.

El cartel oficial celebra el amor: Georges Pierre es el autor de la imagen visual del cartel del 71 Festival de Cannes, extracto de Pierrot, le fou (Pierrot, el loco) de Jean-Luc Godard (1965). La grafista Flore Maquin firma el diseño de este cartel inspirado por la cultura pop. En él, esta ilustradora de 27 años reúne en un universo vivo y colorido el dibujo, la pintura y lo digital.

