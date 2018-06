Top 5: las selecciones de futbol mejor vestidas de Rusia 2018

Si bien las 32 selecciones que participan en el Mundial de Futbol desean destacar por sus logros en la cancha, hay algunas que sobresalen por lo que visten fuera del campo de juego, así que te decimos cuáles son las cinco selecciones mejor vestidas de Rusia 2018.

No todos los equipos le dedican el tiempo y los recursos a la vestimenta de sus jugadores fuera de la cancha. De hecho, hay equipos como Nigeria cuyos jugadores usan prendas típicas cuando no están enfrentándose con alguno de sus rivales. Sin embargo, hay equipos que destacan por su look fuera del campo de juego y que se han ganado su lugar dentro de las cinco selecciones mejor vestidas de Rusia 2018.

1. Alemania: Es una de las selecciones que rara vez falta a un Mundial de Futbol y que rara vez deja de sorprender. En Rusia 2018, Alemania sorprende con trajes y prendas de Hugo Boss, con un look que es formal y casual a la vez, apto para cualquier ocasión.

2. Inglaterra: En esta ocasión, los ingleses sorprenden con prendas de la marca británica Marks & Spencer. Un look formal y elegante, como era de esperarse.

3. México: El traje que usan los miembros de la selección mexicana es azul marino y hecho a la medida. Está hecho a base de fibras naturales como lana, que permiten una mejor transpiración y comodidad, y mohair, que aporta brillo y suavidad.

4. España: El Corte Inglés viste a España con prendas de su firma de moda masculina Emidio Tucci para el Mundial de Rusia 2018. Es otra de las selecciones que destaca en la justa deportiva por sus prendas para eventos oficiales. El atuendo consiste en: traje color azul tinta con el escudo de la ‘roja’ en el bolsillo del saco, camisa blanca y corbata con un estampado que evoca a la bandera de España. Los calcetines, el cinturón, los zapatos y la gabardina, de color azul marino, son ‘Made in Spain’ y se distinguen por su confección, la alta calidad de los tejidos y materiales.

5. Portugal: Para Rusia 2018, esta selección optó por un conjunto de la marca Sacoor Brothers, empresa de moda originaria de Portugal. Es un traje de tres piezas, de color azul, hecho a la medida.

