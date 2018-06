Los papás solteros también buscan el amor, incluso en sitios web y apps

La familia tradicional es menos común de lo que se imagina, dando paso a nuevos modelos que acompañan las características sociales, culturales y económicas diferentes, como es el caso de los hogares encabezados por papás solteros. Con fenómenos como el divorcio, la separación, la viudez, la inseminación artificial y la adopción, cada vez se habla más de familias monoparentales.

Cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), correspondientes al año 2017, indican que en México existen alrededor de 796 mil hombres que son papás solteros y que cada vez hay más hombres al frente de hogares sin la presencia de una esposa o pareja sentimental.

En ese sentido, el portal de citas Match.com realizó un estudio titulado Solteros en América Latina, teniendo como objetivo conocer la opinión de 4 mil usuarios sobre distintos temas, incluyendo el interés por formar una relación con personas que tienen hijos.

Algunos de los datos más relevantes de la encuesta son: Se están reduciendo los prejuicios de los solteros en cuanto a buscar una pareja que ya tenga hijos, y cada vez es más común salir con alguien con hijos

El universo de los solteros con hijos es cada vez más amplio. De acuerdo a la encuesta, en América Latina sólo 1 de cada 3 (32%) solteros dijo no tener hijos. La mayoría cuenta con uno (18%), dos (28%) o más de dos (23%) hijos. Con esto en mente, y con más personas en la misma situación, no sorprende que cada vez haya más apertura a formar pareja con alguien en esa situación.

Lo cierto es que casi el 90% de los solteros afirmó que estaría dispuesto a iniciar una relación con personas que tengan hijos. Es más, 35% de ellos sólo saldría con otros papás/mamás, ya que creen se entenderán mejor.

Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que ser padre y tener un trabajo de tiempo completo son factores que llenan una agenda, haciendo complicado encontrar tiempo para conocer gente. O si la encuentran, ¿cómo aseguran que esa persona encaje bien con su vida familiar ya establecida?

Aproximadamente 1 de cada 3 papás solteros afirma que tiene miedo que a su nueva pareja no le caigan bien sus hijos o no los respete. Y si salen con alguien que no es padre, les preocupa que su pareja tenga dificultades para adaptarse a la rutina de cuidar a los hijos (18%). A esto se le suma que 1 de cada 10 (9%) no tiene con quién dejar a los hijos para salir en citas.

No obstante, la mayoría busca organizarse y apoyarse en su grupo familiar o de amigos para conocer gente y liberar la agenda para poder ir a citas.

“Las familias monoparentales se han vuelto habituales. Quienes logran adaptarse a los cambios e incorporar a sus hijos de manera gradual a un nuevo vínculo sentimental suelen construir una relación sólida. Es un hecho que los sitios y apps de citas han ayudado en gran medida a aquellos papás solteros que deciden tomar la iniciativa para encontrar una nueva compañera”, concluye Valeria Schapira, experta en relaciones para Match.com.

