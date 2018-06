Top 7: los tenis más famosos del cine llegan a México

El mundo del cine ha inmortalizado no solo grandes historias o personajes, también ha resaltado una parte fundamental: el calzado. Así es, los tenis, cuya inspiración sirvió exclusivamente para estas cintas, han logrado inmortalizarse en la memoria de quienes recuerdan las películas. Son tenis que hoy en día forman parte de la cultura pop y que las marcas han puesto a nuestro alcance al considerrlos objetos de colección.

A continuación te mostramos siete tenis que quedaron plasmados en películas memorables y que, afortunadamente, puedes aún tener al alcance de tus pies. Si no sabes dónde encontrarlos, visita Sneaker Fever en Expo Reforma, evento que reúne a los coleccionistas y marcas del mundo de los tenis y que llevará a cabo los próximos 9 y 10 de junio.

1. Adidas Zissou – Vida acuática, 2004

Wes Anderson siempre será de los directores consentidos de los cinéfilos, pues sus historias entretienen además de llenar las pantallas con una estética muy particular en la que plantea problemáticas sobre las relaciones familiares, fraternales y sociales. Ahora mismo abarrota las salas con su más reciente filme Isla de perros. Sin embargo, en esta ocasión queremos recordar un filme anterior: Vida acuática, protagonizado por Bill Murray quien encarna a Steve Zissou, un documentalista submarino que decide emprender la aventura de encontrar al tiburón- jaguar que asesinó a su mejor amigo. Acompañado de su familia, la historia es retratada por una reportera embarazada interpretada por la hermosa Cate Blanchet, quien resalta en unos Adidas Zissou, envidia de quienes los han visto, maravilla del diseño a cargo de la emblemática empresa de las tres rayitas.

PUBLICIDAD

2. Reebok Alien Stomper – Alien 2: El regreso, 1986

Quién no recuerda a la oficial Ripley, que luego de haber vivido el traumático encuentro con seres extraterrestres se vio obligada a regresar al planeta Alien para investigar las misteriosas desapariciones de nuevos colonizadores humanos. A bordo de una nueva nave y acompañada por incrédulos marines, la poderosa mujer tendrá que volver a hacerse cargo de una tremenda masacre, pero sus Reebok Alien Stomper no la dejarán dar malos pasos. Diseñados en exclusiva por la famosa marca británica, los Reebok Alien Stomper resultaron un hito en los ochenta, pero no pasan de moda.

3. Nike Cortez – Forrest Gump, 1994

¡Corre Forrest, corre! fue la emblemática frase con la que Jenny (Robin Wright) transmitía un poco del cariño y preocupación por su amigo Forrest Gump (Tom Hanks). Aventurero por destino más que por convicción, Forrest lograba salir adelante de forma irónica por su pequeño retraso mental. Y justo esas dramáticas o divertidas experiencias que lo llevaron desde una guerra hasta una vida de millonario, aparecían constantemente un par de tenis. El par que más marca en la cinta a este personaje es un Nike Cortez blanco con detalles en rojo y azul, regalo de Jenny, su amor imposible. ¡Así no se puede Jenny! ¿Cómo no amar más a esta chica después de un regalo tan clásico?

4. Diadora/Nike Challenge Court Mid – Borg vs. McEnroe, 2017

Los deportes no podían quedarse atrás en este conteo y el año pasado llegó a las pantallas grandes una cinta que pasó sin hacer mucho ruido debido a que se estrenó coincidio con un temblor que sacudió a la Ciudad de México. Sin embargo, la calidad de este largometraje suizo no permitía que la emoción se detuviera al igual que en uno de los partidos más controversiales que ha vivido el tenis. Se trata del encuentro entre dos estrellas de este juego y que da justamente título a la película. Desde los múltiples rituales realizados por el sueco Björn Borg quien lograba competir con gran soltura en la cancha gracias a sus tenis Diadora Ellite Borg, hasta los arranques del polémico estadounidense John McEnroe que logró colocarse como campeón de Wimbledón en 1984 con unos Nike Challenge Court Mid, los sneakers fans podrán deleitarse en estos modelos que no tienen par.

5. Adidas Stan Smith – Blade Runner, 1982

Emblemática de pies a cabeza, Blade Runner robó la atención de los espectadores en la década de los ochenta gracias a su historia futurista y un impresionante diseño de producción que logró resultados impresionantes también por sus efectos especiales. La historia está a cargo del prestigioso pero ya retirado blade runner, Rick Deckart (Harrison Ford), quien es llamado para “retirar” a unos robots Nexus 6 prófugos de su empresa creadora. Deckart tenía que correr a través de las mugrientas calles para alcanzar a su objetivo, y nada mejor para estar cómodo y verse misterioso que un par de Adidas Stan Smith negros y clásicos.

6. Puma Whirlwind – Los excéntricos Tenenbaum, 2001

Estilo y comodidad en un personaje tan divertido como amargado. Parece trampa, pero no es fácil omitir esta película de Wes Anderson, sobre todo cuando los sneakers son unos Puma Whirlwind en azul y blanco que contrastan completamente con el conjunto rojo brillante de Chas (Ben Stiller) en Los excéntricos Tenenbaum. Hijo de Royal y Etheline Tenembaum, Chas es un trabajador del sector inmobiliario que culpa, al igual que sus hermanos Margot y Richie, a su padre de truncar una posible vida de éxitos por su dureza y apatía. Una comedia negra que estableció el estilo de Anderson y consolidó en el mundo cinematográfico.

7. Nike Air Command Force – White men can’t jump, 1992

Cerraremos este conteo con unos tenis únicos, sueño de muchos que se se vislumbran jugando baloncesto profesional, o hasta en un estilo de principios de los noventa. Se trata de los Nike Air Command Force en color blanco con detalles grises, negros y amarillo fluorescente y media bota, bien portados por el divertido Woody Harrelson, quien al lado de Wesley Snipes protagonizaron una divertida cinta en la que la ley del baloncesto callejero era la que ellos pregonaban. Un modelo clásico pero que no pierde el estilo. ¡A ganar con estos Nike!

Te puede interesar: Levi’s lanza colección Pride primavera – verano 2018



Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí