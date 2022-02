Conoce las aperturas hoteleras más esperadas para este 2022

2022 depara una serie de exclusivas aperturas de hoteles alrededor del mundo. Cada uno de estos resorts ofrecerán una renovada experiencia a sus huéspedes, quienes no solo disfrutarán de sus elegantes diseños, sino también de amenidades únicas.

Desde México hasta las Maldivas estas propuestas buscan crear momentos memorables, en algunos de los destinos turísticos más connotados a nivel mundial.

Para ello, exóticas playas y ciudades cosmopolitas se preparan para recibir estas aperturas de hoteles dignas de ser tomadas en cuenta. Aquí te las presentamos:

AMÉRICA

1) Susurros del Corazón/México

Foto: Auberge Resort Collection.

Con la misión de llevar el romance a Punta Mita, en Riviera Nayarit, esta propiedad de Auberge Resort Collection está rodeado por una playa íntima de aguas cristalinas y una jungla tropical para conformar un verdadero santuario de lujo y bienestar.

Apertura: mediados de 2022

2) MET Hotel/Bolivia

Foto: Valeria Dorado/MET Hotel.

Calacoto, el barrio más cosmopolita de La Paz, albergará este exclusivo resort el cual busca renovar la escena hotelera en la capital de este país. Para ello, el diseño de su lobbyestará inspirado en las ruinas locales de Pumapunku y Tiwanaku.

Apertura: enero 2022

3) AMAN New York/Estados Unidos

Foto: AMAN Nueva York

Con una propuesta que no solo será de hospedaje, sino también residencial el desarrollo busca convertirse en un respiro de aire fresco en Manhattan. El renombrado arquitecto Jean-Michel Gathy fue el encargo de llevar a cabo la renovación del refinado espacio, donde se podrá disfrutar de lo mejor que tiene para ofrecer Nueva York.

Apertura: Mayo 2022

APERTURAS DE HOTELES EN EL RESTO DEL MUNDO

4) Sommerro/ Noruega

Foto: Chris Aadland/Sommerro

Un edificio de estilo Art Deco, de los años 1930, albergará este refugio de lujo en el histórico barrio de West End, en Oslo. Forma y funcionalidad son dos conceptos que convergen de forma magistral en el diseño de esta exclusiva propiedad, que resalta como una de las aperturas de hoteles más esperadas para este año.

Apertura: Septiembre de 2022

5) Anantara Ubud Bali Resort/Indonesia

Foto: Anantara Ubud Bali.

Bali se alista para recibir un resortconformado por lujosas habitaciones y villas con piscina privada. Desde ellas se podrá observar con total serenidad el majestuoso paisaje que lo rodea o disfrutar de su arquitectura de influencia hindú —pero con una interpretación más contemporánea—.

Apertura: mediados de 2022

6) Ultima Cannes Le Grand Jardin/Francia

Foto: Ultima Cannes Le Grand Jardin.

Una propiedad de Siglo XIII que otrora fuese el hogar de personajes de la realeza como Louis XIV en la isla de Sainte-Marguerite.Le Grand Jardin será la casa de este hotel boutiquede solamente 12 habitaciones, encaminado a redefinir el concepto del lujo.

Apertura: primavera 2022

7) The Twenty Two/Reino Unido

Foto: The Twenty Two.

31 habitaciones y suites conforman una propiedad que ofrecerá exclusivas amenidades para sus huéspedes como un club privado. Serán recibidos por opulentas instalaciones en el corazón de Grosvenor Square, ubicado en el selecto distrito de Mayfair en Londres.

Apertura: abril 2022

8) The David Kempinski Tel Aviv/Israel

Foto: The David Kempinski Tel Aviv.

El exclusivo resortcon salida al mar renovará la experiencia de hospedaje gracias a los estándares de hospitalidad en este destino. Entre las opciones que ofrecerá se encuentran 56 elegantes suites, así como penthouse de tres pisos, además de una excepcional propuesta gastronómica y de entretenimiento.

Apertura: febrero 2022

9) Emerald Faarufushi Resort & Spa/Maldivas

Foto: Emerald Faarufushi Resort & Spa.

Una extensa laguna que bordea la isla privada de Raa Atoll contempla la próxima apertura de hoteles que serán el nuevo miembro en las Maldivas de The Leading Hotels of the World. Un diseño sofisticado y minimalista, con elementos naturales, son parte de lo que les espera a los visitantes a estas villas.

Apertura: mayo 2022.

10) The Peninsula Istanbul/Turquía

Foto: The Peninsula Istanbul.

Con un diseño de inspiración clásica, la propiedad ofrecerá una serie de tratamientos en su spa en donde la tradición ancestral de Turquía se hará presente, rodeados de hermosas vistas al mar. Este resort está enclavado en un lugar céntrico que permite acceso fácil a los lugares más representativos de la capital del país como la Galata Tower, Galata Bridge y el famoso Sultanahmet District.

Apertura: mayo 2022

Estas son parte de las aperturas de hoteles que renovarán la propuesta de hospitalidad alrededor del mundo durante los próximos meses.

