Lecciones de creatividad en la industria de la hospitalidad

La hotelería de alta gama comienza a mostrar signos de recuperación en un entorno marcado por los efectos de la pandemia. Aún lejos del volumen de reservaciones reportado en el verano de 2019, los hoteles más exclusivos del mundo, particularmente los independientes, abrazan el concepto de “hospitalidad” en toda su amplitud, ofreciendo sus servicios a las comunidades que los albergan, en un periodo marcado por restricciones de viaje.

Shannon Knapp, CEO de The Leading Hotels of the World (LHW), afirma, en exclusiva para Forbes Life México, que la creatividad ha sido una de sus principales herramientas para hacer frente a la pandemia. “El hotelero independiente es increíblemente creativo y ágil por naturaleza. Por ello, elige seguir siendo independiente. Su creatividad, conexión con los huéspedes y capacidad de moverse y cambiar rápidamente han sido grandes ventajas en un tiempo en el que no hay manual que indique cómo conducirse”.

Knapp aborda ejemplos concretos que han desbordado creatividad y resiliencia en los últimos meses. En California, Estados Unidos, el hotel Malibu Beach Inn ha permanecido abierto durante toda la pandemia, al introducir un servicio de trabajo vía remota en sus instalaciones. Así, la comunidad local reservó habitaciones junto al mar para cubrir su jornada laboral durante el día disfrutando amenidades propias de un hotel de lujo. En Viena, la capital austriaca, el hotel Sacher Wien apostó por la gastronomía y transformó sus más de 150 habitaciones en Sacher Séparées, mini restaurantes que brindaban experiencias gourmet a un máximo de cuatro personas durante tres horas. Ambos casos, en estricto apego a los estándares de sanidad establecidos para la pandemia en curso.

La visión global de Shannon Knapp identifica signos de recuperación en la industria de la hospitalidad en algunas latitudes del planeta, particularmente en China, la nación donde se gestó la crisis sanitaria que aún enfrenta el mundo. “En China, el ritmo de reservaciones supera significativamente a las cancelaciones. La relación reserva/cancelación se acerca a los niveles previos a Covid-19. En Suiza, los ingresos por reservas generados en junio representan aproximadamente el 80% del volumen logrado en el mismo periodo del año pasado. En Estados Unidos estamos viendo un aumento gradual y constante en las reservaciones semana tras semana. En México, comenzamos a ver demanda de turismo regional por destinos como Los Cabos y la Riviera Maya”.

No obstante, es cautelosa al hablar de la recuperación real de la industria de la hospitalidad. “Ciertamente, hay demanda, pero la confianza del consumidor en la seguridad de viajar llevará tiempo en reconstruirse. Creo que veremos a los viajes locales liderar el camino hacia la recuperación y, a medida que aumente la confianza, los viajeros ampliarán sus horizontes a los viajes regionales; después, a los viajes internacionales de larga distancia”.

En torno a los estándares de seguridad sanitaria que habrán de buscar los viajeros, destaca las acciones emprendidas por la compañía que encabeza a través del programa Estadías Saludables, el cual incluye, entre otras medidas, la asesoría de la red de médicos de RemoteMD y de ProHealth Environmental en la creación de pautas específicas en los hoteles de cara a su reapertura. También destacó su asociación con el Consejo Asesor Global Biorisk, una división de la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS, por su sigla en inglés) para que los miembros de LHW puedan recibir la acreditación de instalaciones GBAC STAR™ sobre limpieza, desinfección y prevención de enfermedades infecciosas.

“Los huéspedes pueden sentirse más cómodos sabiendo que Leading Hotels está comprometido con la salud y la seguridad de nuestros colegas e invitados en todo el mundo, y que hemos tomado las medidas necesarias para lograr los más altos estándares de higiene para garantizar una estadía segura”, afirma Knapp.

A la pregunta final: ¿cuándo se reactivará significativamente el turismo global?, la ceo de esta compañía, que representa a 430 propiedades de lujo en todo el planeta, responde: “Anticipamos que, a finales del verano, prácticamente todo nuestro portafolios estará nuevamente abierto y dará la bienvenida a los huéspedes”.

