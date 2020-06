The Leading Hotels se prepara así ante la inminente reapertura del sector

The Leading Hotels of The World presentó su programa ‘Estadías Saludables‘, el cual incluye estándares y protocolos de limpieza mejorados para sus más de 430 miembros del sector de la hospitalidad en todo el mundo.

“La salud y seguridad de los huéspedes y colegas es nuestra prioridad. A medida que nuestras propiedades comienzan a reabrir, queremos que los viajeros tengan la seguridad que sus estadías serán seguras”, mencionó Deniz Omurgonulsen, vicepresidente de Membresía, The Leading Hotels of The World.

El compromiso que se establece con este programa incluye:

Asesoramiento médico experto: para ello se asoció con los médicos de RemoteMD, ProHealth Environmental y un entrenador de respuesta a emergencias de la FEMA con el objetivo de elaborar directrices de mejores prácticas, específicamente para los hoteles miembro.

Certificación de limpieza Gold Standard: para certificar que su portafolio global de hoteles cumple el nivel más alto de limpieza y seguridad, The Leading Hotels colabora con el Consejo Consultivo Mundial de Biorriesgos (GBAC), una división de la Asociación Internacional de la Industria de la Limpieza (AISS), para proporcionar la certificación a sus hoteles miembro de centro GBAC STAR. Obtener ésta implica que las instalaciones de los hoteles deben demostrar el cumplimiento de 20 puntos del programa, los cuales abarcan sistemas, protocolos y procedimiento de trabajo documentados.

Estándares más exigentes: también se asociaron con Leading Quality Assurance (LQA) para desarrollar nuevas normas de higiene para las auditorías de los hoteles. Cada miembro de esta organización es evaluado anualmente por una auditoría de LQA con 800 criterios rigurosos. Estos estándares de higiene adicionales incluirán prácticas de distanciamiento social, acceso de los empleados al desinfectante de manos y un proceso documentado para comprobar la temperatura de los empleados, entre otras medidas.

Con el desarrollo de todos estos protocolos, Leading Hotels busca mejorar los estándares de limpieza en la industria hotelera de lujo, que ya se prepara para su inminente reapertura.

