Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Lujo y sofisticación son dos conceptos que se fusionan en una sola experiencia de viaje en Los Cabos, Baja California Sur. Este destino de sol y playa no sólo ha sido reconocido a nivel nacional sino internacional gracias a sus excelentes playas y sorprendentes resorts.

Justo en el punto en el cual convergen el Océano Pacífico y el Mar de Cortés se ha desarrollado una de las propuestas turísticas más importantes del país, la cual se ha consolidado como la meca de la hospitalidad.

De hecho, Los Cabos se posicionó como el destino número uno en marcar tendencia y el tercer destino más popular de México en los Traveler’s Choice Best of the Best 2021, mismos que año con año entrega la plataforma de viajes TripAdvisor.

Descubre:

Riviera Nayarit: La máxima expresión para los deportes de lujo

Hotel Xcaret Arte: El nuevo all inclusive que enaltece las raíces mexicanas

Grand Solmar Land’s End Resorts & Spa. Foto: Cortesía Solmar Hotels & Resorts.

Dicho reconocimiento en mucho se lo debe a la lujosa propuesta de viaje que ofrece el destino rodeado por una sorprendente naturaleza y algunas de las playas más entrañables que se pueden encontrar en el país.

En ellas es posible desde practicar deportes extremos –como snorkel o surf– hasta, simplemente, sentarse a la orilla del mar para observar el atardecer.

De igual forma se puede disfrutar de su exclusiva oferta hotelera, pues Los Cabos poseen 12 de los 25 resorts que componen la lista de los Top 25 hoteles de México en 2021.

The Cape, a Thompson Hotel. Foto: Cortesía Hyatt

Por orden de aparición estos se posicionaron de la siguiente manera:

Hacienda Beach Club & Residences

Chileno Bay Resorts & Residences

Esperanza, Auberg Resorts Collection

Grand Solmar The Residences at Rancho San Lucas

Vista Encantada Spa Resorts & Residences

The Cape, a Thompson Hotel

Gran Velas Los Cabos

Montage Los Cabos

Montecristo Estates Luxury Villas

Grand Solmar Land’s End Resorts & Spa

Garza Blanca Resort & Spa Los Cabos

Zadun, A Ritz-Carton Reserve

También te puede interesar: Este hotel de lujo ofrece una experiencia japonesa en Los Cabos

Foto: Cortesía Visit Los Cabos.

Esto 12 hoteles son parte de la propuesta más sofisticada de hospedaje que ofrece un destino único en el norte de México.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram