qué hacer el fin de semana en la Ciudad de México

Este fin de semana sobran actividades entre las cuales elegir para disfrutar más de la Ciudad de México: elige entre formar parte de una comida de altura a cargo de uno de los mejores chefs del mundo, conocer las mejores fotografías del año en el Museo Franz Mayer o ver un desfile de alebrijes animados apoderarse del Centro Histórico de la ciudad. ¿Aún no sabes qué hacer? Consulta la Guía Forbes Life completa y planea tu fin de semana.

Virgilio Martínez cocinará en Teotihuacán

El chef peruano Virgilio Martínez, propietario del restaurante Central, que ocupa la sexta posición global en el listado The Worl´s 50 Best Restaurants, ofrecerá cuatro exclusivas comidas en la zona arqueológica de Teotihuacán este fin de semana en alianza con Grupo Presidente. Virgilio Martínez cocinará a 45 metros de altura sobre la plataforma de Dinner In The Sky los días 28 y 29 de julio. El cocinero servirá un menú de cinco tiempos a 88 comensales durante los días que habrá de presentarse la experiencia.

Dónde: Francisco Villa 24, San Martín Centro, Estado de México.

Cuándo: 28 y 29 de julio.

Alebrijes iluminados en la Alameda

Esta es una actividad previa al tradicional desfile de Alebrijes Monumentales que se celebra en octubre de cada año. En torno a esta cita, el Museo de Arte Popular presentará la exposición “Alebrijes Iluminados“ en sus horarios habituales entre semana. Sin embargo, no puedes perder el momento en que salen del Museo de Arte Popular para desfilar en el corazón del Centro Histórico de la capital del país.

Dónde: Museo de Arte Popular, Alameda Central, Ciudad de México.

Cuándo: sábado 28 de julio, de 7:30 a 9 pm.

Vaticano, de San Pedro a Francisco

La muestra forma parte de las grandes Colecciones Vaticanas y conmemora los 25 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de México y la Santa Sede. Es un recorrido que transita por dos mil años de arte e historia de la cristiandad a través de una producción artística en la que se exhibirán obras por primera vez al público. Son más de 180 piezas provenientes de las Colecciones Vaticanas y nacionales de artistas como Guido Reni, Guercino, Rafael Sanzio, Gian Lorenzo Bernini, Tiziano Vecellio y Marcello Venusti, entre otros. No te la pierdas este fin de semana.

Dónde: Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Cuándo: hasta el 28 de octubre.

World Press Photo 18 en el Museo Franz Mayer

La exhibición de los ganadores del concurso de fotoperiodismo más importante a nivel internacional llega a la Ciudad de México. Organizado por la fundación holandesa World Press Photo, en esta ocasión el fotógrafo venezolano Ronaldo Schemidt wins obtuvo el premio World Press Photo del año así como el primer premio en la categoría Noticias de Actualidad – Individual. La imagen muestra cómo José Víctor Salazar Balza se incendia en medio de violentos enfrentamientos con la policía antidisturbios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela.

En esta edición el jurado revisó 73,044 fotografías enviadas por 4,548 fotógrafos de 125 diferentes países. Este año el concurso está integrado por 8 categorías: Temas Contemporáneos, Noticias Generales, Proyectos a Largo Plazo, Deportes, Naturaleza, Gente, Noticias de Actualidad y se integra al concurso una nueva categoría, Medio Ambiente, la cual documenta el impacto negativo y positivo del ser humano a la naturaleza.

Dónde: Museo Franz Mayer, avenida Hidalgo 45, Centro Histórico, Ciudad de México.

Cuándo: hasta el 23 de septiembre.

Festival Gastronómico Perú Gourmet

Por quinto año consecutivo, la gastronomía peruana podrá disfrutarse en la Ciudad de México. Ello a través de quinta edición del Festival Gastronómico Perú Gourmet, el cual reunirá los mejores de los restaurantes peruanos en la capital del país, entre ellos, “Agua y Sal ”, “Pisco Grill”, “Astrid y Gastón”, “Fuego del Andes”, “Lima 700”, “Pacceb’s, El Peruano del Sur”, “El Alfajor” y “La Caja China”, además de importantes marcas de Pisco, la bebida tradicional peruana, y otras bebidas sin alcohol. Imagina tu tarde entre ceviches de pescado y mixtos, anticuchos, lomo salteado y otros platillos típicos del Perú, además de sus tradicionales bebidas como el pisco sour, el fresco chilcano y las refrescantes chicha morada e inca kola. ¿No sabes qué hacer? No lo pienses más.

Dónde: Campo Marte, Polanco Chapultepec, Ciudad de México.

Cuándo: 28 de julio a partir de la 1 pm.

