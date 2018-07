Vamos a la mitad del año y Netflix continua agrandando la lista de sus series canceladas, las cuales no tendrán una nueva temporada nunca más. Algunas de ellas se van dejándonos solamente con el inicio de lo que pudo ser una buena serie, o en otros casos, la desilusión por no saber el desenlace de historias que hemos seguido durante varias de sus temporadas.

Tan solo en lo que va de este 2018, la plataforma de streaming ha anunciado a través de los meses la cancelación de cinco series originales. Netflix, que se ha consolidado como el rey del streaming, no se ha tentado el corazón para cancelar sus propias series originales sin importar el género o la cantidad de temporadas que ya tenían. Si aun no conoces cuáles son las series que dejarán de tener continuidad, el equipo de Forbes Life ha reunido las que en lo que va del año fueron canceladas y desafortunadamente no tendrán continuidad.

Seven Seconds

Pese a su gran aceptación entre los usuarios de la plataforma, Seven Seconds, la serie de drama criminal fue cancelada sin la oportunidad de continuar viendo historias distintas con excelentes guiones y, sobre todo, buenas actuaciones. Nos quedarán los diez episodios que fueron lanzados en febreros de este 2018, una gran historia inspirada en la película rusa “The Major”.

Everything Sucks

Vendida como la nueva “Stranger Things”, por la juventud de su elenco, pero con otro género totalmente distinto, esta serie no sobrepasó su primer temporada pese a la locura que desencadenó en redes sociales por los que se convirtieron en sus fieles seguidores de la historia. La serie abordaba una comedia dramática ambientada en los años 90. Diez capítulos de media hora cada uno fueron subidos a la plataforma el pasado mes de febrero, siendo cancelada dos meses después.

Lady Dynamite

Tal parece que la comedia que retrata la bipolaridad de su protagonista Maria Bamford no convenció mucho a los usuarios de la plataforma, aunque al menos logró obtener una segunda temporada pese a las críticas. Pero después de su segunda y fallida oportunidad, Lady Dynamite fue cancelada, ni el esperar dos años desde su primer temporada hizo reanimar a los usuarios de la plataforma.

Disjointed

Ni la “moda” por el uso recreativo de la marihuana pudo ayudar mucho a la serie protagonizada por una de las más grandes actrices del medio, Khaty Bates, ya que el personaje defensor de la legalización de la marihuana no convenció a críticos, productores y sobre todo, a los usuarios de Netflix. Para la plataforma era una gran apuesta al tener al creador de “The Big Bang Theory” trabajando en esta producción que solo pudo con una temporada.

Unbreakable Kimmy Schmidt

Cuatro temporadas sacando carcajadas con las ocurrencias de su protagonista Kimmy y los bien integrados personajes dieron adiós en una inexplicable cancelación por parte de Netflix. Antes de estrenarse su cuarta, y ultima temporada, Netflix ya nos advertía que sería la última entrega, por lo que muchos seguidores quedaron devastados de la que fuera una de las más longevas series de comedia desde la aparición de la plataforma. Afortunadamente se ha escuchado que probablemente se piensa en trabajar una última entrega pero en una película, un destino similar a lo que tuviera Sense8, aunque hasta el momento no hay nada confirmado.

