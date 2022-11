La pandemia de Covid-19 generó cambios en la forma en que las personas trabajan y viajan, dando pie a la Visa Nómada Digital, una opción para el Bleisure Travel.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Para explicarnos en qué consiste la Visa Nómada Digital, Forbes Life platicó con Jason Lugo, vicepresidente de Mercado en América de SiteMinder, la plataforma de comercio hotelero que recientemente presentaron el informe “Transformación de los viajeros” 2022.

De acuerdo con Lugo, diversos países manejan algún tipo de visa que les permite a los viajeros permanecer como residentes. En México, explica, se le llama “Visa de Residente Temporal” que contempla categorías como la investigación científica, solvencia económica, educación y matrimonio.

Foto: Christin Hume/Unsplash

“En cuando a los nómadas digitales, lo que pudieran utilizar es la categoría de solvencia económica”, nos explica Lugo.

El portal web de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la dependencia señala que la Visa de Residencia Temporal sirve para viajar a México, visitar lugares autorizados al tránsito internacional de una persona y permanecer aquí por un periodo mayor a 180 días y no más de 4 años.

Los documentos que se requieren son:

Formato de solicitud de Visa, original

Pasaporte o Documento de Identidad y Viaje vigentes conforme a derecho internacional, copia y original

1 fotografía

Documento que acredite tu solvencia económica, original

Documento que acredite tu estancia legal (aplica si no eres nacional del país donde solicitas la visa), original y copia

Esto te interesa: Reingeniería personal: una experiencia de vida ecoturística

Par obtenerla debes generar una cita en línea o presentarte en una de las 148 Oficinas Consulares que México tiene en el exterior.

La dependencia detalla en su portal web que las representaciones ya cuenta con el sistema de programación de citas a través de Mexitel:

En los Estados Unidos de América: McAllen, Laredo, San Antonio, Denver, San José, Boston, Sacramento, Del Rio, Eagle Pass, Phoenix, Nueva Orleans, Detroit y Albuquerque.

Canadá: Calgary

Resto del mundo: Cuba, Guatemala (Guatemala y Tecún Umán), China (Beijing, Guangzhou y Hong Kong), India, Ecuador, Nigeria, España (Madrid y Barcelona), Nicaragua, Francia, República Dominicana, Argentina, Panamá, Perú, Chile, Haití y Honduras.

Foto: Thought Catalog/Unsplash

Se recomienda que en caso de solicitar la visa en una representación consular diferente a las antes mencionadas, primero se consulte directamente con la oficina de tu preferencia para informarte sobre el procedimiento a seguir para programar una cita.

Jason Lugo considera que la Visa Nómada Digital se trata de una opción muy positiva “y definitivamente México es un país que va a poder aprovechar mucho esta iniciativa porque es uno de los países más populares” para el Bleisure Travel, “una experiencia de viaje que combina los negocios y el ocio”, donde el viajero sale de su país hacia otro destino y dedica una parte de su día a trabajar de forma remota y su tiempo libre lo ocupa descubriendo nuevos lugares cercanos a su aojamiento.

Para la industria hotelera esta es una gran oportunidad de explotar su oferta turística, para ello deben adaptarse, ofrecer servicios y comodidades que facilite al huésped trabajar y divertirse.

¡No te lo pierdas!: Gran Hotel Inglés, la expresión histórica del lujo madrileño

De acuerdo con el reporte ‘The Future of Remote Works: Digital Nomads and the Implications for Migration Systems’, del Migracion Policy Institute, hasta junio de 2022 más de 25 países implementaron programas de Visa Nómada Digital para admitir a trabajadores remotos por un periodo que va desde meses o incluso años.

Destinos favoritos en México

En México, que se ha colocado como uno de los destinos favoritos de los viajeros a nivel global, hay dos ciudades que los nómadas digitales prefieren para pasar estadías más largas: Ciudad de México “por ser una ciudad central obviamente tiene todas las comodidades que muchos viajeros están acostumbrados a tener en casa, así como Mérida particularmente por la seguridad, limpieza y porque está cercana a la playa”, detalla Lugo.

Los vacacionistas que buscan este tipo de experiencias fuera de su país, a través de la Visa Nómada Digital son, en su mayoría, de las generaciones ‘Z’ y ‘millennial’, mismos que impulsan cambios en los tipos de alojamiento.

Foto: Maria/Pixabay

“Se ha visto un aumento en popularidad en cuanto a rentas vacacionales en diferentes destinos. Lo que vemos es que ahora 36% de los viajeros de todo el mundo tienen previsto trabajar durante su próximo viaje y de aquí al 2035 se prevé que este tipo de viajeros que llamamos ‘nómadas digitales’ van a representar más de mil millones de viajeros desde aquí hasta ese año”, detalla Lugo.

En Centroamérica, nos dice Lugo, Costa Rica es el país que más atrae a viajeros, en su mayoría provenientes de Estados Unidos.

En Sudamérica, Colombia se posiciona como uno de los destinos favoritos para quienes buscan descubrir nuevos países mientras se alojan para trabajar de forma remota.

La Visa Nómada Digital, en el caso de México la Visa de Residencia Temporal, se presenta como una opción para que los viajeros internacionales prolonguen su estancia en el país sin dejar de trabajar, siempre y cuando sus actividades laborales puedan ser vía remota, para conocer más de nuestra cultura.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter