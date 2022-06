El Callejón del Beso y otras atracciones por descubrir en Guanajuato

Guanajuato fue el centro minero más importante de la Nueva España y actualmente es considerado patrimonio de la humanidad. Además se distingue por su arquitectura francesa y la oferta de atracciones turísticas que alberga. Si visitas este estado, no te puedes perder El Callejón del Beso y las siguientes atracciones.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Foto de Jezael Melgoza en Unsplash

5 atracciones turísticas que debes visitar en Guanajuato

1. El Callejón del Beso

El Callejón del Beso es uno de los lugares más emblemáticos de Guanajuato y una parada obligada para los turistas que visitan el Estado, pues la leyenda mexicana reza que las parejas que acudan a este lugar y se besen en el tercer escalón del callejón obtendrán 15 años de felicidad, de lo contrario sufrirán de infortunios durante siete años. View this post on Instagram A post shared by Nuevo Mundo Voyages France (@nuevomundo.fr)

Este atractivo turístico fue cerrado de forma breve el pasado 30 de mayo debido a un conflicto entre la propietaria del “balcón de Ana” y los fotógrafos qué se encuentran en la zona, sin embargo, al día siguiente el 31 de mayo el Callejón del Beso reabrió sus puertas a los turistas. Por primera vez en 27 años, el Callejón del Beso cerró al público. La dueña de la propiedad decidió cerrarlo debido al constante acoso y abuso por parte de los fotógrafos. Hasta el momento no hay una solución y si vas a Guanajuato, encontrarás el icónico balcón cerrado y sin paso pic.twitter.com/L00wIaBbl9 — No soy Paquito (@fran_morenog84) May 30, 2022

2. Museo de las momias

Otro atractivo turístico que no te puedes perder es el Museo de Las Momias, mismo que cuenta con más de 110 cuerpos de mujeres, hombres y niños que fueron exhumados de esta misma ciudad entre 1865 y 1989. La mayoría de las momias están relacionadas con el brote de cólera que azotó a Guanajuato en 1833, además se presume que estas fueron formadas mediante un proceso natural, debido a las características áridas de la región y a la presencia de los minerales. View this post on Instagram A post shared by Museo de las Momias de Guanajuato (@museomomiasgto)

3. Teatro Juárez

El Teatro Juárez se encuentra en la Calle de Sopena, es uno de los recintos más hermosos de México y ofrece las mejores vistas de Guanajuato. Fue construido entre 1873 y 1903 e inaugurado el 27 de octubre de este mismo año por el entonces presidente Porfirio Díaz. Se caracteriza por ser una muestra del eclecticismo de la época y por su fachada monumental que honra los templos griegos de estilo dórico. En esta joya neoclásica se mantiene en funcionamiento y ofrecen diferentes espectáculos que van desde el ballet hasta la ópera. Foto de Dan Torres en Unsplash

¡Descubre más!

5 Experiencias para enamorarse de México

Estos son los destinos turísticos nacionales en tendencia para 2022

4. Museo Casa Diego Rivera

En la calle ‘Positos’ se encuentra la casa que vio nacer al reconocido muralista Diego Rivera, la cual fue adaptada como un museo y decorada de acuerdo con las costumbres de la época para abrir sus puertas al público desde 1975 como atractivo turístico. Actualmente el Museo Casa Diego Rivera cuenta con nueve colecciones permanentes y cinco salas de exposiciones temporales en donde se conservan más de 100 obras originales del artista. View this post on Instagram A post shared by Hotel Casona de las Aves (@casonadelasaves)

Minas

Si por algo se distingue a Guanajuato es por la actividad minera que mantuvo durante décadas es por eso que las minas son un atractivo turístico que no te puedes perder. encontrarás diferentes opciones como lo son: La Mina Experimental, La Mina El Nopal, Mina Valenciana y La de Rayas, La cual fue descubierta en 1558 y cuenta con 500 m de profundidad, un atractivo turístico que no te puedes perder ¿Cuál de estas atracciones turísticas visitarás primero en tu próximo viaje? View this post on Instagram A post shared by 𝙼𝙴 𝙴𝙽𝙲𝙰𝙽𝚃𝙰𝚂 𝙶𝚄𝙰𝙽𝙰𝙹𝚄𝙰𝚃𝙾 (@meencantasguanajuato)

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter