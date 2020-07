DJ Alan Walker y Republic of Gamers sorprenden a los amantes de los videojuegos

El anuncio de la colaboración entre Alan Walker, el afamado DJ británico-noruego, y ASUS Republic of Gamers (ROG), para crear contenidos en común, sorprendió a todos los fans. Por primera vez, la fusión entre el mundo de la música, los videojuegos y la tecnología se hace posible gracias a esta suma de talentos.

El acercamiento del famoso productor musical con el mundo de los esports y los videojuegos no es nuevo; de hecho, ha producido varias pistas para estudios de videojuegos. Parte de sus aportaciones más sobresalientes en este terreno son la creación de: On My Way y Live Fast con A$AP Rocky para el juego PUBG Mobile.

A través de esta nueva colaboración, uno de sus compromisos es atraer a más gamers y llevar el mundo de los videojuegos a una audiencia más amplia. Desde sus inicios como creador de contenido en YouTube, hasta su meteórico ascenso en la industria musical, Alan Walker siempre ha tenido cercanía con la comunidad de videojugadores al producir éxitos para estrellas como Hans Zimmer o Sabrina Carpenter.

También te puede interesar: ¡Conoce las inspiraciones para hacer frente a los desafíos: Natalia Lafourcade, Isaac Hernández, Enrique Olvera y Valeria Luiselli te lo cuentan!

Esta nueva colaboración promete dar mucho de qué hablar con el objetivo de crear nuevas experiencias de contenido para la comunidad. Para ello, ASUS creó un laptop adaptada a las necesidades de Walker, la ROG Zephyrus G14, que por cierto no se encuentra a la venta, pero le permitirá al famoso DJ experimentar con diversas propuestas visuales y auditivas que seguramente irrumpirán en el segmento gamer con propuestas innovadoras.

A partir del mes de agosto, ROG y Alan Walker lanzarán videos que te darán una visión temprana de la nueva música del productor.

También te puede interesar: Así es la PlayStation 5, con la que Sony promete una nueva generación de juegos

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí