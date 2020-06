Sony finalmente presentó su apuesta para la nueva generación de consolas, la PlayStation 5 (PS5) presumiendo su potencial y la calidad de sus gráficos con su eslogan: “Has no limits” y prometiendo una nueva experiencia en los videojuegos.

En el evento, también se anunciaron títulos originales que se lanzarán junto con la PlayStation 5 este año y hasta 2022, de los cuales muchos fueron estudios independientes que Sony recientemente ha comprado.

Habrá dos ediciones en el lanzamiento, una será la clásica con juegos físicos y la otra será una edición digital.

…and here it is. Thanks for watching! #PS5 pic.twitter.com/pOzHc31X3G

— PlayStation (@PlayStation) June 11, 2020