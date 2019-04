La fecha de apertura del ‘Game of Thrones Studio Tour’ ha sido anunciada. El recorrido por este mundo inspirado en la famosa serie abrirá sus puertas en la primavera del 2020 en Irlanda.

Las locaciones que sirvieron para dar vida a Westeros serán convertidas en una atracción turística que mostrará otra cara de la serie. Así, más de 10 mil metros cuadrados de los estudios Linen Mils, ubicados en la localidad de Bandbridge, al sur de Belfast, abrirán sus puertas a los curiosos visitantes.

Elementos como vestuario, escenarios, accesorios y demás artículos utilizados en las grabaciones, formarán parte de las atracciones del recorrido. Y las empresas relacionadas con la apertura afirman que el tour será toda una experiencia sensorial.

Quienes asistan se encontrarán con una recreación exacta de los escenarios de la serie, lo que los sumergirá al fantasioso mundo. Este es el primer proyecto del ambicioso futuro que aguarda a la serie a través de ‘Game of Thrones Legacy’.

El recorrido albergará, además, la mayor colección de artefactos relacionados con GOT. El mismo equipo creativo detrás de la serie fue el encargado de reconstruir estos artículos para que los visitantes los puedan apreciar.

Así que ya sabes, no todo termina con la octava y última temporada de GOT el próximo 14 de abril. El legado de la serie será impactante y tú podrás ser testigo de él en el ‘Game of Thrones Studio Tour’.

