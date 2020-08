Will Smith estará de vuelta en ‘El príncipe del rap’

Es oficial, ‘El príncipe del rap’ tendrá un reboot donde Will Smith estará involucrado. La entrañable serie de los 90s se transformará para mostrar el lado más dramático de la historia original en una nueva versión que lleva trabajándose por más de un año.

Según reporta el medio The Hollywood Reporter, el reboot de ‘El príncipe del rap’ estará inspirado en el video de Morgan Cooper que se volvió viral hace más de una año. En este video se mostraba una posibilidad de que la historia de la serie original se convirtiera en película desatacando el lado más dramático.

