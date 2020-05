Si eres de los que disfruta un buen chisme, este podcast es para ti. Un misterio envuelve a la música de los 70s en ‘Wind of Change’: de pronto Nina Simone, Louis Armstrong, Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Guns N’ Roses y más se ven enredados en una historia de conspiración que involucra a una de las agencias de inteligencia más importantes del mundo.

Presentado por Spotify, Crooked Media y Pinneaple Street, la serie de 8 capítulos detalla una década de investigación que rastrea la intromisión del gobierno estadounidense en la música. Todo inicia con un rumor: la CIA fue quien realmente escribió la canción homónima del podcast en 1990, atribuida a la banda de heavy metal Scorpions.

El complejo enigma de ‘Wind of Change’ se desenreda a través del reporteo y la voz de Patrick Radden Keeefe, escritor y periodista del New Yorker, mejor conocido por sus investigaciones sobre la captura de ‘El Chapo’ Guzmán, y la historia de una de las asesinas en masa de Estados Unidos. En la búsqueda del verdadero autor de la balada revolucionaria, vinculada con los movimientos sociales durante la Guerra Fría, se encuentra con ex oficiales de CIA y revelaciones turbias sobre la escena musical de la época a través de diversos grupos icónicos.

Algunos de los misterios que se resolverán a lo largo del podcast incluyen: el viaje de Nina Simone a Nigeria en 1961, y si sabía que en realidad era un frente para la CIA; y cómo el manager de Bon Jovi, Ozzy Osbourne y Scorpions llevó a un grupo de bandas de metal a Moscú en el apogeo de la Guerra Fría.

El listado completo de grupos que se escucharán a lo largo del podcast es:

Scorpions

Louis Armstrong

Nina Simone

America

The Doobie Brothers

Nitty Gritty Dirt Band

Aquarium

Kino

Skid Row

Bon Jovi

Mötley Crüe

Black Sabbath / Ozzy Osbourne

Jermaine Jackson

Tupac Shakur

Niteflyte

Guns N’ Roses

Teenage Mutant Ninja Turtles

Marlene Dietrich

No te pierdas las revelaciones que este podcast y sus secretos guardan para ti. Escúchalo aquí.

