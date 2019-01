Tras el éxito de su debut en el mundo de la actuación al interpretar a ‘Cleo’ en la multipremiada película ‘Roma’, Yalitza Aparicio desea continuar en el mundo del cine trabajando de la mano de otro reconocido director mexicano, como lo es Guillermo Del Toro, afirmó en exclusiva a Forbes México la actriz nominada al Oscar.

Para la joven actriz el haber participado en la última película del director Alfonso Cuarón le brinda la oportunidad de dedicarse de lleno a la actuación, por lo que entre sus anhelos se encuentra el colaborar en el futuro con el director tapatío.

“Sinceramente, aquí entre nos, siempre he admirado a Guillermo Del Toro, antes de que empezara en el mundo del cine yo sí sabía de él, no entiendo como no sabía de sus amigos -haciendo alusión a Cuarón-; él es la persona que siempre he admirado”, comenta ilusionada.

Y aunque está consciente de que no tiene formación actoral, sabe que no existe impedimento para continuar en el mundo del cine, ya que conoce casos de actores que, sin prepararse previamente, han logrado ser grandes en este ámbito.

PUBLICIDAD

La actriz que ha llegado para quedarse

“Me encantaría seguir en la actuación. No se me ha presentado otra oportunidad hasta ahora, aunque también sé que implica ponerse a estudiar más de cine”, afirmó.

Yalitza también sabe lo complicado que puede ser el medio artístico, y por ello, no descarta la idea de volver a su localidad y continuar siguiendo su primer sueño: la docencia.

“Si no se presentara la oportunidad de seguir actuando, yo sería feliz de regresar a las aulas, que es lo que siempre he soñado”, apuntó.

Yalitza considera que en su camino en el mundo del cine le gustaría continuar interpretando papeles que inspiren, que transmitan un mensaje a las personas y que motiven. Es así como se visualiza en futuros personajes.

No hace caso a críticas negativas

Desde su llegada a los reflectores, Yalitza Aparicio ha padecido criticas por su poca experiencia actoral, entre otros temas que ha sabido sobrellevar ignorando los comentarios negativos.

“La mejor manera para sobrellevarlas es no voltear a ver esas críticas negativas por que es darles mayor importancia. Me concentro mejor en las personas que te alientan a salir adelante, es increíble sentir su apoyo”, finalizó.

Te puede interesar: Así reaccionó Yalitza Aparicio al conocer su nominación al Oscar

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí