‘Zanbato’, el nuevo proyecto cinematográfico de Guillermo Del Toro

Guillermo Del Toro es imparable. Además de continuar con la producción de Pinocho para Netflix, el cineasta tiene en puerta otro proyecto, el cual intentó ocultar, sin éxito.

Se trata de ‘Zanbato’, un filme en proceso que Del Toro confirmó después de que el medio Collinder filtrara información al respecto. Del Toro aclaró a través de su cuenta de Twitter algunos detalles de su nuevo proyecto.

This has been in developmwnt for the last 6 years or so! Thanks to JJ maximum security system, it had not leaked. We are still developing steadily. Stay tuned here for news on which project SHOOTS next. Pinocchio btw is already in active prepro in Portland, OR https://t.co/Pd6wLXL5Wv

— Guillermo del Toro (@RealGDT) March 1, 2019