La vida de Brenda Osnaya siempre ha sido sobre ruedas, cuando era niña los patines de alta velocidad la llenaban de adrenalina; hasta que un accidente automovilístico hace 11 años le hizo perder la movilidad de sus piernas, pero no de sus sueños y luego de un ‘viaje de autodescubrimiento’ logró ser la primer mujer mexicana en competir en la categoría paratriatlón en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

“Si yo pudiera definir mi vida sería: una vida sobre ruedas por el antes y después del accidente yo sigo en ellas”, reitera la deportista con una sonrisa en su rostro.

Su vida cambió a los 17 años al viajar hacia una competencia previa de Nuevo León a Puebla, en el momento en que el conductor se quedó dormido provocando un choque con un auto del carril contrario. Esto le provocó a Brenda una lesión medular completa T12 impidiéndole volver a mover sus piernas, pero no a frenar sus ganas de vivir.

“A mi el doctor no me tuvo que decir que ya no iba a caminar porque no sentía mis piernas, no las podía mover. En ese momento lo que quería era luchar por mi vida porque estuve en peligro de morir (…) Mi papá me dijo: Brenda no solo vas a vivir, sino que vas a ir por todo en la búsqueda de tu rehabilitación, ahora tus entrenamientos serán tus terapias y lo harás con la misma intensidad que te caracteriza”, declaró la deportista en entrevista para Forbes México.

Brenda admite que fue dura la adaptación a su nueva vida; sobre todo trabajando su paciencia en una casa y un país que no ofrece la infraestructura adecuada para las personas con discapacidad.

“Mi pasión por el deporte es lo que me motivó que a pesar de la adversidad debo continuar con mi vida”, agregó.

Sin embargo, a los tres meses de rehabilitación sus médicos le sugirieron acercarse al Centro Estatal Paralímpico de Alto Rendimiento (CEPAR) ubicado en Nuevo León, lugar donde comenzó practicar natación paralímpica durante tres años.

“Yo pensé que al principio iba a ser fácil llegar a un nivel bueno o internacional pero me costó 11 años llegar aquí: a mis primeros Juegos Paralímpicos. Estoy debutando y siento emoción y estoy orgullosa que a pesar de los obstáculos que he vivido a lo largo de mi carrera deportiva también estoy logrando mis sueños y lo estoy viviendo. Mi deseo es inspirar a más personas con discapacidad a no solamente ingresar en el deporte , sino decirles que a pesar de las limitaciones físicas o cognitivas nunca es tarde y nada es imposible“.

Posteriormente la deportista comenzó a incursionar en el tenis de mesa y levantamiento de pesas, sin embargo estas disciplinas no le generaban la sensación de adrenalina que le provocaba el patinaje por la velocidad, ante esto, en el pariatratlón encontró un nuevo reto y motivación.

“Mi deporte me encanta porque es muy dinámico, son tres en uno; pasas de una disciplina a otra en el mismo lapso de tiempo. Hay mucha adrenalina en el pariatriatlón y es un honor representar a México en Juegos Paralímpicos y este ha sido mi sueño“.

Los retos de financiamiento en los deportes paralímpicos

“Es difícil solventar los gastos cuando apenas vas empezando y demostrando que eres buena en una disciplina”. Brenda Osnaya

A pesar de que la deportista mexicana ha demostrado su talento durante más de una década en el deporte paralímpico (llevándose la medalla de bronce en junio pasado durante la Copa Mundial de Paratriatlón realizada en Besancon, Francia, la cual le dio su pase en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020), ésta critica la falta de apoyo económico hacia los atletas mexicanos.

“El paratriatlón es muy caro, necesitas equipo de tecnología de punta; mi handcycle que es la bicicleta que uso para el paraciclismo cuesta aproximadamente 350,000 pesos y la otra silla (que utilizo para la carreras) cuesta otros 250,000 pesos. Es una bicicleta y silla de fibra de carbono, todas mis rivales cuentan con ella y para competir en igualdad de circunstancias tienes que adquirir el equipo. Actualmente competiré con la bicicleta de fibra de carbono y la silla de pista no me alcanzó a llegar para este evento”, agregó Brenda.

En septiembre de 2020 el gobierno federal decidió reducir el presupuesto que se entrega al deporte a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) sumando 5,351.8 millones de pesos (mdp) a través del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), de los cuales la Conade se quedaría con 2,676.5 mdp para 2021, una una reducción de 107.5 mdp respecto al presupuesto asignado el año pasado.

“Lamentablemente en México hasta que tuve el pase oficial para los Juegos Paralímpicos fue cuando la Conade me volteó a ver y me dio el apoyo psicológico, médico e incluso nos dieron una beca de inglés, pero un mes antes no sirve de mucho todo esto porque yo tengo mi equipo multidisciplinario con el que vengo trabajando desde años“, reiteró Osnaya.

Ante la falta de financiamiento para adquirir su equipo, la paratriatleta mexicana reconoció el apoyo de cuatro empresarios que hicieron posible la compra de su handcycle de fibra de carbono, con la cual competirá y en septiembre espera obtener la silla gracias al apoyo de donaciones y campañas.

“Muchos empresarios se han sumado a mi proyecto deportivo y sin ese equipo no se podría lograr: porque o te enfocas en entrenar o en buscar patrocinadores, es muy desgastante. Es importante para llegar a los Juegos Paralímpicos contar con recursos y apoyo económico y moral”.

Así mismo agregó que marcas como Amstel Ultra y Toyota le permitieron llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y reconoció la importancia de que la Iniciativa Privada voltee a ver el talento mexicano porque los recursos del gobierno no son suficientes para apoyar a los deportistas.

“A la mera hora los de Conade sí me apoyaron con otra silla, ahora tendré dos pero es importante creer en el talento y no hacer todo a la mera hora porque no va a salir bien. Si yo hubiera hecho la compra de la silla antes podría competir con ella pero así hay infinidad de casos de otros atletas que tienen que solventar sus gastos al principio y ya cuando compiten de forma internacional y obtienen medallas ya nos voltean a ver“.

Debut en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

Actualmente la atleta se encuentra en la fase de familiarización para conocer el circuito que recorrerá en su bicicleta, la carrera y natación, además de Brenda, México cuenta con 60 atletas en total, 29 mujeres y 31 hombres que representarán al país en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

“Estar aquí para mí significa mucho, no solo porque es mi sueño sino porque es un sueño compartido de mi familia, mi equipo multidisciplinario y gracias a mi mamá y papá estoy aquí. Gracias a ella (mi mamá) no solamente porque sé que me regaló esto desde donde esté, sino porque me ayudó a llegar hasta aquí; me llevaba a los entrenamientos, cocinaba y hacía lo posible porque yo estuviera bien y en las mejores condiciones”.

Actualmente el Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés) impulsa una campaña para visibilizar a los atletas con discapacidad, al representar el 15% de la población mundial.

“Mi mamá siempre me decía la vida no se planea, se resuelve” y aconsejó a los atletas y personas con discapacidad trabajar con lo que tienen para alcanzar sus sueños.

La atleta mexicana competirá en pariatratlón el 29 de agosto en el Parque Marino de Odaiba a las 06:30 hrs (el 28 de agosto a las 16:30 hrs / Horario de México).

